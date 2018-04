4. Die Kanäle von Birmingham



Kennt ihr die Serie Peaky Blinders? Die handelt von einer Gang im 19. Jahrhundert in der Zeit der industriellen Revolution. Für die Industrie war Birmingham so attraktiv, weil es hier so viele Kanäle gab, auf denen die Waren in die Stadt gebracht werden konnten. Diese Kanäle gibt es heute noch. Oft sind sie von den schwarz-weißen Häusern aus der Tudor-Zeit gesäumt, die mag ich sehr. Ich bin dort als Kind Rad gefahren, man gelangt vom Stadtzentrum bis weit in die Vororte.