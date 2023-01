Birmingham: 23-jähriger im Club erstochen

Am 26. Dezember wurde eine Person auf der Tanzfläche des Birminghamer Clubs Crane erstochen. Laut BBC wurden als Tatverdächtige ein 22-Jähriger in Birmingham und ein 21-Jähriger in London festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht während einer Party mit Marco Carola und Mason Maynard. Das 23-jährige Opfer wurde etwa 30 Minuten später für tot erklärt. Die Polizei bittet alle, die vor Ort waren, sich zu melden.



In einer Erklärung in den sozialen Medien gaben Mitarbeiter:innen des Crane an, dass sie der Vorfall schockiert habe und traurig mache. Eine geplante Silvesterparty mit DJ EZ und Kurupt FM wurde abgesagt.