3. This Heat – This Heat (Piano, 1979)

Da ist ein Stück drauf, „24-Track-Loop“, da haben This Heat Drums aufgenommen, die auf geschnittenen Tonbändern liefen, und dazu wieder gespielt – quasi das, was wir heute mit Ableton gewöhnt sind. Das ist nach wie vor sehr beeindruckend, auch akustisch eine sehr tolle Platte. Die drückt die Gitarrenwelt, die auch in mir drinsteckt, als jemand der in einem Postrock/Postpunk- Kontext großgeworden ist und dann in die elektronische Musik kam, ganz gut aus.