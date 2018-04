2013 begann Solomun mit der Partyreihe „Solomun +1“ in Ibiza. Das Konzept dahinter ist ebenso offensichtlich wie simpel: Der in Hamburg residierende Luxemburger lädt pro Nacht eine/n weitere/n DJ ein. Der Abend gestaltet sich fpr gewöhnlich so, dass Solomun und sein +1 zunächst jeweils einzeln ein DJ-Set spielen und die frühen Morgenstunden mit einem b2b-Set eingeleitet werden. Bisher hat Solomun die Reihe in Los Angeles, Miami, Tulum und New York veranstaltet, jetzt steht Berlin auf dem Plan.

Am 5. Mai ist steht Solomun zusammen mit dem Kölner DJ und Kompakt Label-Chef Michael Mayer im Kabelwerk in Berlin hinter den Decks.



Groove präsentiert: Solomun +1

05. Mai 2018

Line-Up: Solomun, Michael Mayer

Kabelwerk Berlin

12555 Berlin