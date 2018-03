Foto: Presse (Zombies In Miami)

In Athen wird der Sommer für gewöhnlich mit einer Portion Schwermut verabschiedet. Seit etlichen Jahren aber tröstet der Blog La.Ga.Sta mit digitalen Compilations nicht allein die örtliche Bevölkerung mit einer Mischung aus wohlig-warmen Grooves über den Herbsteinbruch hinweg. 2018 justieren sich die beiden Betreiber allerdings neu legen mit Last Gas Station die erste Vinyl-Compilation vor – passend zum Frühlingsanfang. Mit dabei sind neben Marvin & Guy, Woolfy vs. Projections und Moscoman auch die Zombies In Miami. Das mexikanische Duo, das zuletzt mit einer feinen EP auf Correspondant auf sich aufmerksam machte, vereint mit „Temple Of Love“ zwei Gegensätze in einem packenden Track. Zwischen unterkühlten Wave-Elementen groovt ein gewaltiger Euro-Disco-Rhythmus dahin, Moroder trifft auf Front 242. Der Frühling beginnt so mit einem Knall.

Wir präsentieren Zombie In Miamis „Temple Of Love“ als exklusive Premiere!



Stream: Zombies In Miami – Temple Of Love



Last Gas Station (La.Ga.Sta)

01. Poolside – And The Sea (Baio’s 305 Vibes Version)

02. David Marston & Dan Izco – In My Eyes (feat. Novelty Daughter)

03. Zombies in Miami – Temple Of Love

04. Marvin & Guy – Asbek

05. Larry Gus – 4 Fran Ten

06. Vito & Druzzi – Octavia Butler

07. Turbotito & James Curd – Lost

08. Midnight Magic – Through The Motions

09. Woolfy VS Projectios – Your Past Behind

10. Moscoman – Play No Game (feat. Mo Rayon)

11. Daniel T. – Moonlight Bounce

12. PLSD Peaking Lights Acid Test – Jungle Dancing

Format: 2LP, digital

VÖ: 30. März 2018