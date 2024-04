Blaues Rauschen: Das Ruhrgebiet wird zum Zentrum für zeitgenössische Klangkunst 

Das Festival Blaues Rauschen lädt vom 24. Mai bis zum 8. Juni 2024 zu einer Reise durch die Welt zeitgenössischer Klangkunst ein. Neben bewährten Standorten in Essen, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen und Herne findet das Festival dieses Jahr erstmals auch in Witten statt. Auf dem Programm stehen Konzerte von Mia Zabelka, Katarina Gryvul oder Elisabeth Schimana. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher:innen im Tresor.West in Dortmund. Künstler wie Fausto Mercier und Jia Liu entführen das Publikum in eine Welt des künstlerischen Experimentierens und der innovativen Klanggestaltung.

Im Rahmen eines Sound-Workshops kann man übrigens auch selbst mit analogen und digitalen Instrumenten experimentieren. Alle Teilnehmer:innen führen ihre Kompositionen zum Abschluss des Festivals in Essen auf.

Neben den künstlerischen Darbietungen bietet das Festival auch Raum für Diskussionen und Vorträge zu Themen wie Machine Listening und Human Listening, die das Verständnis für die Rolle von Technologie und menschlicher Wahrnehmung in der zeitgenössischen Kunst vertiefen sollen.

Das Festival Blaues Rauschen findet 2024 zum sechsten Mal im Ruhrgebiet statt. Alle Informationen findet ihr auf der Homepage. Was Festivalintendant Karl-Heinz Blomann zur Klangkunst zu sagen hat, lest ihr außerdem im GROOVE-Interview.

GROOVE präsentiert: Blaues Rauschen

24. Mai bis 8. Juni 2024

mehrere Standorte im Ruhrgebiet

Tickets: ab 10 Euro