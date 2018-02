6. Scotch – Penguins Invasion (American Disco, 1983)

„Penguin Invasion“ ist die erste Single von Scotch, die ein Jahr später in Deutschland mit „Disco Band“ auch einen Top-3-Chart-Erfolg erzielen konnten. Der Track findet sich in seiner Instrumental-Version auch auf I-Fs prägender Mixed Up In The Hague-Mix-CD von 2001.