„AWAY x Detroit Love”: Gewinnt Tickets für die Party in der Else

Die Partyreihe AWAY macht gemeinsame Sache mit Detroit Love, der Eventreihe von Carl Craig. Am 28. Juni findet die erste Kollabo-Party im Berliner Club Else statt. Auf dem Programm stehen Sets von DJ Stingray 313 und DJ Minx. Auch Craig wird neben Berliner DJs wie Natascha Kann und Oliver Raunjak auflegen.

Los geht es in der Else ab 16 Uhr, wir verlosen 2×2 Tickets. Wenn ihr bei AWAY x Detroit Love dabei sein wollt, schickt uns bis zum 27. Juni eine E-Mail mit dem Betreff AWAYDETROIT, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: AWAY x Detroit Love

28. Juni 2024

Else

An den Treptowers 10

12435 Berlin