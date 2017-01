That’s Desire / Here We Are EP (Fragile)

Die Wiederentdeckung seiner Musikalität treibt den Fotografen Wolfgang Tillmans zu kreativen Höhenflügen: That’s Desire / Here We Are ist die dritte EP in einem Jahr auf seinem Label Fragile. „That’s Desire“ und „Fast Lane“ knüpfen wie schon 2016/1986 mit punkiger New-Wave-Ästhetik an Aufnahmen aus den Achtzigern an. In NDW-Manier wechselt Tillmans’ charakteristisch-monotoner Gesang und dadaistische Poetik bei „Warm Star“ konstant zwischen deutsch und englisch. Wie seine Kunst verhandelt Tillmans’ Musik politische Anliegen: „Anderes Osterlied“ zeigt sich religionskritisch, „Naive Me“ ist seine Antwort auf den Brexit.



Fragile – That’s Desire feat. Ash B