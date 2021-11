Wolfgang Tillmans im Jahr 2017 auf dem „Eclipse self portrait” Foto: Wolfgang Tillmans (Ausschnitt)

Ursprünglich durfte die Mehrheit kunstinteressierter Menschen Wolfgang Tillmans hauptsächlich für sein fotografisches Geschick bestaunen, da er sich mit einer Vielzahl von Ausstellungen einen Namen in der Kunstszene gemacht hatte. Seit 2016 kann jedoch auch die musikalische Seite des Fotografen erlebt werden. Nach sechs EPs, die im Laufe der letzten fünf Jahre veröffentlicht wurden, erscheint am 5. November sein 53-minütiges Debütalbum Moon in Earthlight auf seinem Label Fragile.

Man könnte sagen, dass Tillmans Affinität dazu, sich bildlich auszudrücken, auch in diesem Album durchleuchtet: Tillmans’ Debüt ist eine Komposition der Vielfältigkeiten, eine Collage aus Sounds, Field Recordings, Text, Studio-Jam-Sessions, Live-Aufnahmen, Stimmen und elektronischen Klanglandschaften. Seine Arrangements verflechten sich in einer Mischung aus Synth-Pop, experimentellen Sounds, Leftfield und einem Touch 80s-Pop-Sehnsucht, die Tillmans’ meditativem Gesang geschuldet ist.

Der Albumtitel Moon in Earthlight beschreibt ein Phänomen, das in den ersten Tagen nach oder vor Neumond sichtbar wird. Dann erscheint die schmale Mondsichel optisch wie ein voller Kreis, weil Licht, das nicht direkt von der Sonne kommt, sondern durch die Erde reflektiert wird, die Schattenseite des Mondes matt erhellt. So erinnert der Titel daran, dass Tillmans erste große Liebe die Astronomie war.

Wolfgang Tillmans – Moon in Earthlight (Fragile)

00:00 Celloloop / More That Connects Us

03:31 Rain Gutter

05:00 Fourth Floor

09:06 Nairobi Traffic Light

10:41 Possibility / Kardio Loop (a)

12:57 Stonerella

15:01 Don’t Kill It By Naming It

21:02 Insanely Alive

25:09 El Condor Pasa

29:03 Kardio Loop (b)

29:47 Can’t Escape into Space

34:35 Kardio Loop (c)

35:18 Celloloop / Stronger Than This

37:43 Im Treppenhaus (a)

39:34 Late For The Webinar

42:00 Kardio Loop (d)

42:43 Kantine

47:01 Ocean Walk

48:55 Give Me A Shadow

Format: Digital/Vinyl (wird noch angekündigt)

VÖ: 05. November 2021