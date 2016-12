6. Kyoka – Electron Festival 2016 Podcast

Kyoka ist eine Klangmagierin, wie sie selbst auf der Chemnitzer Institution raster-noton heraussticht. Dem spröden Algorithmen-Funk vieler ihrer Kollegen setzt sie eine an hüpfenden Rhythmen geschulte Freudigkeit entgegen, die auch ihr eklektischer Mix in Vorbereitung auf das Electron Festival widerspiegelte. Inklusive des Smash-Hits „Instant field recording made with an iPhone of piano playing by Grischa Lichtenberger and also a humming girl in my flat“, versteht sich.