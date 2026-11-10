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Der Fragebogen, den der Schriftsteller Marcel Proust „in seinem Leben dreimal ausgefüllt hat”, war als Herausforderung an Geist und Witz in den Pariser Salons des späten 19. Jahrhunderts so beliebt wie in den Achtzigern als Rubrik im Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben ihn für Nachtleben und elektronische Musik angepasst und legen ihn Musiker:innen und Akteur:innen der Szene vor.

Hercules & Love Affair ist Andy Butler, der Strömungen von House und Pop immer wieder mit wechselnden Songwritern, Produzenten, Sängern und Instrumentalisten umsetzt. Seit Mitte der Nullerjahre führt er das US-Nu-Disco-Projekt, „Blind” wurde Ende des Jahrzehnts zum Clubhit. Jüngst ist seine zweiteilige EP Danseur erschienen, auf der er eine Reihe queerer Themen verarbeitet: vom Coming-out über die Liebe während der HIV-Krise bis zur Bedeutung von Community-Spaces.

GROOVE: Was ist für dich das größte Unglück?

Andy Butler: Das erlebe ich nicht mehr, sie verwandeln sich immer in Lektionen.

Wo möchtest du leben?

Dort, wo ich lebe.

Was ist für dich das vollkommene irdische Glück?

Mit Freunden begeistert Essen und Kunst zu teilen.

Was ist für dich das perfekte Line-up?

Das ist schwer, aber ich würde gern Experimentalisten und kunstvolle Traditionalisten in den Mittelpunkt stellen und sie nebeneinander platzieren: junge Acts und legendäre. Also einige meiner liebsten DJs: Legenden wie Larry Heard spielen ein Set, großartige DJs wie Lipelis, aber auch junge Experimentalisten wie Kate NV. Auf jeden Fall dabei: die abtrünnigen Genie-Techno-Freaks von Decius, dazu Chris & Cosey live und ein paar wunderbare Indie-Bands, vielleicht eine Blue-Nile-Reunion. Auf einer anderen Bühne spielen großartige, intime Geschichtenerzähler wie John Cale, Baby Dee, Hope Sandoval und die Magnetic Fields.

28 Fragen: Hercules & Love Affair Pride (Foto: Elisabet Blondal)

Deine liebsten Musiker:innen – im Elektronik-Kontext und darüber hinaus?

ANOHNI, Decius, Judy Sill, Cocteau Twins, Virginia Astley, Bolt Thrower, Fear of God.

Dein liebster bildender Künstler?

Leonor Fini.

Dein liebster Social-Media-Creator?

Was??

Welche Eigenschaften schätzt du bei einem Partygast am meisten?

Feingefühl und Freundlichkeit.

Deine Lieblingstugend?

Geduld, mit der tue ich mich am schwersten. Ich mag Herausforderungen.

Mit welcher:m verstorbenen Künstler:in würdest du dich gerne treffen?

Sinéad O’Connor. Wir sind uns begegnet, hatten aber keine Gelegenheit, miteinander abzuhängen.

Deine Lieblingsbeschäftigung?

Florist sein.

Was wäre aus dir geworden, wenn du kein Musiker geworden wärst?

Ich würde mit Menschen mit Behinderung arbeiten.

„Ich war 15 und hörte einen DJ, der ein wahrer Zauberer war.”

Dein Hauptcharakterzug?

Los, los, los.

Dein größter Fehler?

Jähzorn.

Was möchtest du sein?

Ein friedlicher, alter Mann.

Deine Lieblingsfarbe?

Das wechselt, aber Blau ist immer dabei.

Deine Lieblingsblume?

Pfingstrose.

Dein Lieblingsvogel?

Flamingo.

Deine liebste Stadt?

Wien.

Wie möchtest du alt werden?

Sanft, offen wie ein Anfänger, immer weiter lernend und aktiv bleibend.

Deine erste selbstgekaufte Platte?

Yazoo, die Kassettensingle mit dem „Francois-Kevorkian-Mix”. Kassettenzeiten!

Beste Party deines Lebens? (Wo, wann, wer hat gespielt?)

Ich war 15 und hörte einen DJ, der ein wahrer Zauberer war, zu einer Zeit, in der Produktionen wirklich deep waren, etwa die Platten von Angel Moraes’ Sound Factory. Die Kombination aus tiefem Tribal und Trance hat mich umgehauen.

28 Fragen: Hercules & Love Affair Pride (Foto: Elisabet Blondal)

Wofür sollte sich die Szene schämen?

Für Snobismus.

Wofür schämst du dich?

Ich habe meine Scham in Gold verwandelt.

Wozu werden wir in zehn Jahren tanzen?

„Last Dance” von Thelma Houston.

Wozu hast du vor zehn Jahren getanzt?

Zu spaßigem New Beat, denn ich war gerade erst nach Belgien gezogen.

Wie geht es dir jetzt im Moment?

Ich arbeite hart, also gute Arbeit, aber ich bin leicht genervt, dass ich manchmal so hart arbeite!!

Dein Motto?

Das habe ich von Moondog geklaut: „Make your mark, if need be, even make it in the dark.” (Hinterlasse deine Spur, notfalls auch im Dunkeln.)