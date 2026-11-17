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Wer hört heute noch Radio? Bei Sunshine Live schalten offenbar erstaunlich viele ein. Fast zwei Millionen Menschen schalten den Sender täglich über DAB+, Satellit oder Stream ein. In Stuttgart, Rostock und Stralsund ist er auch über UKW zu empfangen.

Ein Besuch im Berliner Studio zeigt, wie rund um die Uhr ein Programm für Fans elektronischer Musik entsteht und mit innovativen Ideen einen fast 30 Jahre alten privaten Sender in die Gegenwart katapultiert.

GROOVE-Redakteurin Anne Holzki hat die Redaktion in Berlin-Schöneberg besucht und die Moderator:innen hinter den Stimmen kennengelernt, die morgens vor allen anderen aufstehen.

230.000 Menschen passen nicht in dieses Studio. Eigentlich passt hier kaum mehr hinein als das Auflege-Equipment, ein paar aneinandergereihte Schreibtische, Mikrofone, mehrere Bildschirme und Anna. Trotzdem spricht sie von Montag bis Freitag jeden Morgen zu einer Menge, die problemlos mehrere Fußballstadien füllen könnte. Sie sieht keinen einzigen dieser Menschen. Manche sitzen im Auto, andere am Frühstückstisch oder bereits bei der Arbeit. Für Anna bestehen sie zunächst nur aus einer Zahl. Bis jemand eine Nachricht schickt, anruft oder sie später auf einem Festival erkennt. Aber dazu später mehr. Zurück zum Anfang meiner Erkundungstour durch die – verglichen mit einem Fußballstadion unter freiem Himmel – etwas weniger sonnigen, dafür umso lebendigeren Räume von Sunshine Live.

GROOVE zu Gast beim Sender Sunshine Live. (Foto: Anne Holzki)

Dabei ist es gar nicht mal so einfach, diese Räume zu finden. Google Maps will mich ins Parkhaus schicken, dort soll also einer der bekanntesten deutschen Radiosender für elektronische Musik sitzen? Zwischen Betonpfeilern, Schranken und Einkaufswagen? Ich widersetze mich der Navigation, drehe um und gehe zurück zu jenem Eingang, über dem in großen Buchstaben „Stadtbibliothek” steht. Vielleicht werde ich hier ja fündig. Und tatsächlich: Hinter dem Torbogen türmt sich ein Einkaufszentrum vor mir auf, links davon führen goldene Fahrstühle in den vierten Stock. Dort soll Sunshine Live sitzen. Als sich die Türen wieder öffnen, sehe ich einen Empfangstresen, einzig eine Glastür versperrt mir den Weg dahin. Ein Mann, der gerade hinausgeht, hält sie mir auf. Die Frau am Empfang schaut hoch und fragt, ob sie mir helfen könne. „Ich habe einen Interviewtermin.” Sie antwortet: „Bei welchem Radiosender denn?” Anscheinend sitzen hier eine ganze Menge. In diesem Moment kommt ein Mann auf mich zu. „Bei mir”, sagt er. Dann streckt er mir die Hand hin. „Maik, hi!”

Mai ist Senderchef von Sunshine Live (Foto: Sunshine Live)

Maik Müller ist Head of Content and Program bei Sunshine Live. Seit zwölf Jahren arbeitet er in der Radiobranche, seit zwei Jahren verantwortet er hier das Programm und die Inhalte auf den Social-Media-Kanälen. Einen klassischen Radiochef hatte ich mir anders vorgestellt. Älter, vielleicht gesetzter, förmlicher. Maik ist 37, hat braune Haare, einen gepflegten Bart und trägt sportliche Kleidung. An seinem Handgelenk ruht eine silberne Uhr. Er sieht ein wenig aus wie eine Mischung aus Sportreporter und Hip-Hop-Trainer. Seine Art ist vom ersten Moment an locker und freundschaftlich. Er spricht schnell und benutzt Jugendwörter wie „Mucke”, „ultra”, „geil” und „crazy”. Wenig an ihm wirkt nach Chefetage, jedenfalls nicht im traditionellen Sinn. Eher nach jemandem, der gleich eine Mannschaft auf ein großes Spiel einschwören will – oder eine Crowd auf den nächsten Drop.

Viele Stimmen, wenige Zentimeter Wand

Er führt mich durch einen langen Korridor, vorbei an unzähligen Türen, hinter denen weitere Radiosender sitzen. Von außen verrät kaum etwas, welche Musik, Stimmen oder Nachrichten dort produziert werden. Das Gebäude wirkt wie ein akustisches Paralleluniversum: viele Programme, viele Zielgruppen, getrennt durch ein paar Zentimeter Wand. Weiter geht’s durch einen schmalen Gang, blaue Wände wechseln sich mit weißen ab. An einer Stelle sieht es aus, als hätte jemand aus Versehen weiße Farbe über das Blau verkippt. Immer wieder zweigen weitere Korridore ab. Jeder sieht dem vorherigen so ähnlich, dass ich nach wenigen Metern nicht mehr sagen könnte, woher wir gekommen sind. Dann erscheint links eine offene Küche. Eine junge Frau steht an der Arbeitsfläche und schmiert sich ein Brot. „Das ist Anna”, sagt Maik. „Sie macht bei uns die Morningshow.”

Die 26-Jährige dreht sich um. Bereits beim ersten Blickkontakt bekomme ich etwas von ihrer scheinbar endlosen Energie ab. Sie trägt eine grüne Sporthose und ein enges graues Shirt, um ihren Hals hat sie ein Tuch gewickelt. Die blonden Haare sind hastig zusammengeknotet, ihr Gesicht ungeschminkt, in ihrer Nase funkelt ein silberner Ring. Ihre Stimme ist tief, leicht verrucht und ein wenig kratzig, begleitet von einem herzlichen, lauten Lachen. Ich kann mir sofort vorstellen, wie sie morgens ins Mikrofon spricht, ohne lange Anlaufzeit einfach loslegt und Menschen, die noch halb verschlafen im Auto oder am Küchentisch sitzen, mit ihrer unverblümten Art aufweckt.

„Sonst kommen wir hier gar nicht mehr weiter.” Maik

Wenige Sekunden später reden wir über Berlin: über lange Wege, schlechte Verbindungen, das Feiern und die Frage, wie schön es ist, in dieser Stadt zu leben – solange nicht direkt vor der eigenen Haustür gefeiert wird. Ich weiß schon nach wenigen Sätzen nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Anna vermutlich auch nicht. Es ist ein Gespräch, das sich selbst antreibt. Maik lässt uns eine Weile reden. Dann unterbricht er. „Sonst kommen wir hier gar nicht mehr weiter.” Er hat recht. Nachher ist die Küche noch das Einzige, was ich zu Gesicht bekommen habe.

Ein großer Apparat hinter der Musik

Hinter einer weiteren Kurve liegt der Redaktionsraum. Auf der Fußmatte steht „WE.RAVE.ON”. In der Mitte befindet sich eine Insel aus Schreibtischen, Computern, Monitoren, Kabeln und Bürostühlen. Drei Mitarbeiterinnen sitzen vor ihren Bildschirmen. Als wir hereinkommen, schauen sie auf und lächeln. Sie alle strahlen etwas gemeinsam: Sie sind jung, motiviert und auffällig gut gelaunt. Fast zu gut gelaunt, wenn man bedenkt, dass sie gerade bei der Arbeit sind. Der Raum wirkt gleichzeitig wie Redaktion, Start-up und Backstagebereich. Nichts erinnert an jene alten Bilder von Radiohäusern, in denen Männer mit Hemd und Kopfhörern hinter großen Mischpulten sitzen. Hier arbeiten vor allem junge Menschen, die zwischen Audioprogramm, Video, Social Media und Clubkultur wechseln.

Rund 30 feste Mitarbeiter:innen sind bei Sunshine Live angestellt, hinzu kommt ein Pool von etwa 20 freien Kräften. Im Berliner Team sind 16 Menschen für Moderation, Redaktion, Podcasts, Grafik, Video, Social Media und Content Promotion zuständig. Weitere Abteilungen, darunter Marketing und Events, sitzen in Mannheim. Dazu kommen DJs, die eigene Shows oder fertige Sets zuliefern. „Da steckt schon ein ganz schöner Apparat dahinter”, sagt Maik. Eine Livesendung gehe nicht einfach auf Knopfdruck los. Er zitiert einen Satz, den schon sein früherer Chef gerne verwendet habe: „Bevor du etwas aus dem Ärmel schütteln kannst, musst du etwas reinmachen.”

Sunshine Live beschränkt sich dabei nicht auf die Berichterstattung vom Rand der Tanzflächen. Im Festivalsommer ist der Sender bei rund 15 Veranstaltungen eingebunden, bei etwa zehn davon auch mit einem Team vor Ort. Dazu gehören unter anderem Nature One, Parookaville, SonneMondSterne, Airbeat One, Ruhr-in-Love und das Untold Festival in Rumänien. Bei der Nature One betreibt Sunshine Live eine eigene Bühne, bei Rave the Planet rollt der Sender sogar mit einem eigenen Wagen durch Berlin. Auch bei der Street Parade in Zürich ist er mit einem Float vertreten. So will der Sender nicht nur über die elektronische Musikszene berichten, sondern mitten in ihr stattfinden. „Das ist unsere DNA: Mucke, Clubs, Festivals und unsere unfassbar treue Community.” Parallel dazu läuft das Radioprogramm rund um die Uhr. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens übernimmt unter der Woche eine vorab geplante Musikrotation. Von sechs bis zehn Uhr moderiert Anna die Morningshow. Danach folgt bis 14 Uhr „Pure Beats at Work”, bevor Moderator Falk am Nachmittag übernimmt. Später laufen Livesets und weitere Spezialsendungen. Parallel entstehen Beiträge für die Website, Podcasts, Twitch, Instagram, TikTok und YouTube.

Katha gestaltet bei Sunshine Live das Format „Electronic Music Weekly” (Foto: Lisa Susann Omainska)

„Es ist ja nicht nur Radioprogramm”, sagt Maik. Ein Format, das ausschließlich auditiv funktioniert, sei etwas anderes als eines, das gleichzeitig im Radio und im Video überzeugen soll. Eine Kamera auf das Radiostudio zu richten, reiche deshalb nicht aus. „Du musst dir Formate überlegen, die für beides funktionieren.” Das beste Beispiel dafür ist der Videopodcast „Electronic Music Weekly”, bei dem Katha „den Hut aufhat”, wie sie sagt, während sie auf mich zugesteuert kommt. „So ein Format gab es vorher noch nicht in der Szene. Wir haben gedacht: Ey, das brauchen wir unbedingt. Das fehlt einfach”, sagt sie. Ihre braunen Haare sind hochgesteckt, aber nichts daran wirkt zufällig. Die Frisur sitzt ordentlich, als sei jede Strähne bewusst dort platziert worden, auf ihrem Kopf ruht eine Sonnenbrille. Sie trägt Jeans und ein weißes Shirt, ist dezent geschminkt und wirkt auf eine unaufgeregte Weise präsent. Sie spricht ruhig und präzise, verliert sich nicht in Nebensätzen und setzt ihre Punkte dort, wo sie hingehören. Neugierig und ehrgeizig, scheint sie, aber auch sehr fokussiert. Man merkt ihr jedenfalls an, dass sie für ihren Job brennt.

„Es ist einfach schön, diesen Vibe mitzunehmen.” Katha

„Man muss so ein bisschen den richtigen Riecher haben für die Themen, die die Leute gerade bewegen”, sagt Katha. Und den hat sie schon seit Anfang 2017. Nachdem sie sieben Jahre lang die Morningshow gestemmt hat, verantwortet sie inzwischen den wöchentlichen Nachrichtenpodcast über die elektronische Musikszene. Schon nach der ersten Frage, wie eine Podcastfolge bei ihr entsteht, wird deutlich, wie konzentriert sie arbeitet. Katha hört genau zu, sortiert ihre Gedanken und antwortet klar, ohne lange nach den richtigen Worten suchen zu müssen. Es wirkt beinahe, als habe sie sich in den wenigen Sekunden vor dem Gespräch innerlich bereits einen Ablauf zurechtgelegt. „Eine Folge beginnt lange vor der Aufnahme.” Die 34-Jährige verfolgt Nachrichtenportale und soziale Netzwerke, spricht mit DJs, Produzenten, Labels und Veranstalter:innen und beobachtet, was die Szene beschäftigt. „Da sind wir einfach extrem gut vernetzt.” Anschließend sortiert sie die Themen: Was eignet sich für den Podcast, was für Social Media und was für das laufende Radioprogramm? Dann wird recherchiert, ein Gast gesucht und ein Leitfaden vorbereitet. Nach der Aufnahme ist die Arbeit nicht beendet. „Zum Podcast gehört noch ein bisschen mehr, als man vielleicht von außen denkt: die ganze Nachbearbeitung, Clips für Social Media erstellen, einen coolen Namen finden. Und die Themen aus dem Podcast tauchen später auch in unserem Radioprogramm wieder auf. Da mache ich kleine Talks darüber mit Anna oder mit Falk, unserem Nachmittagsmoderator”, erzählt sie.

Besonders gerne arbeitet Katha auf Festivals. „Es ist einfach schön, diesen Vibe mitzunehmen. Jedes Festival fühlt sich ein bisschen anders an”, sagt sie. Dort führt sie Interviews, produziert Inhalte für TikTok und liefert Töne für die nächste Sendung. Vor allem aber trifft sie die Menschen, für die sie sonst allein im Studio spricht: „Radio ist sonst immer so ein kleines Lonely Business.”

Radio ist kein „lonley Business”, wenn man zu Zweit im Studio sitzt (Foto: Sunshine Live)

Manchmal zeigt sich die Community auch direkt im Programm. Katha erinnert sich an eine Hörerin, die in einer Sendung erzählte, sie suche dringend eine Stelle als Berufskraftfahrerin. Innerhalb von zehn Minuten gingen im Studio erste Jobangebote für sie ein. Für Katha sind das die Momente, in denen Radio mehr wird als Unterhaltung. Momente, in denen ein Sender tatsächlich etwas im Leben eines Menschen verändert. Diese Verbindung zur Szene ist für sie das Besondere an Sunshine Live. „Ich habe das noch bei keinem anderen Sender so erlebt -– dass das ganze Team so sehr hinter dem Produkt steht”, sagt sie. Viele Mitarbeiter:innen seien selbst Teil jener Club- und Festivalkultur, über die sie berichten. Viele würden sogar selbst auflegen. Für Katha ist das allerdings nichts. „Mir gefällt es auf der anderen Seite von den Decks besser. Ich tanze lieber und berichte dann darüber”, sagt sie und lacht. Nach einer Viertelstunde ist das Gespräch beendet – nicht, weil wenig zu erzählen wäre, sondern weil Katha kaum ein überflüssiges Wort braucht.

Von der Langschläferin zur Morgenstimme

An der gegenüberliegenden Wand erlaubt ein großes Fenster den Blick ins Aufnahmestudio. Maik öffnet die Tür daneben. Sofort verändert sich die Atmosphäre, als wäre man auf einmal in einen Clubkeller gepurzelt. Der Raum ist dunkler und deutlich kühler. Geräusche wirken gedämpfter. Links steht ein imposantes DJ-Pult, dahinter leuchten blaue Lampen. „Die Farben lassen sich verändern und sogar auf die Musik abstimmen”, erklärt Anna, die plötzlich wieder neben uns steht. Rechts befinden sich hohe schwarze Hocker, graue Tische, Mikrofone, Kopfhörer, Bildschirme und eine Menge Kabel, die in alle Richtungen führen. Die Technik ist so aufgebaut, dass nicht nur Radiosendungen produziert, sondern auch DJ-Sets aufgezeichnet und gestreamt werden können. Neben dem Videopodcast begleitet von hier aus Anna ihre Hörer:innen mit der Morningshow zur Arbeit.

Sieht aus wie ein Club, ist aber das DJ-Studio von Sunshine Live (Foto: Anne Holzki)

Für sie beginnt der Tag, wenn ihr Wecker sie um 4:30 Uhr aus dem Bett holen will. „Gut, eigentlich stehe ich so um 4:53 Uhr auf”, korrigiert sie lachend. Dann fährt sie ins Studio, damit sie pünktlich um sechs Uhr ins Mikrofon sprechen kann. Anna kam über ein Praktikum zu Sunshine Live. Zuvor hatte sie eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und bei Veranstaltungen erste Moderationen übernommen. Nach dem Praktikum wollte sie unbedingt bleiben, obwohl zunächst kein Volontariat frei war. Sie arbeitete als Werkstudentin weiter und begann im Januar 2025 schließlich ihre journalistische Ausbildung.

Früher sei sie Langschläferin gewesen. Als ihr die Morningshow angeboten wurde, sagte sie sofort zu. Was es bedeutet, zur wichtigsten Sendezeit des Tages gemeinsam mit ihren Hörer:innen aufzustehen, habe sie allerdings unterschätzt. Erst später wurde ihr klar, wie viel redaktionelle Arbeit hinter vier Stunden Programm steckt. Bei anderen Sendern arbeiteten an einer Morningshow mitunter mehrere Menschen. Anna recherchiert ihre Themen, schreibt Moderationen und führt Gespräche mit der Community weitgehend selbst. Die erste Sendestunde schreibt sie vollständig vor. Die Texte für sieben, acht und neun Uhr entstehen teilweise erst während der laufenden Sendung. Dadurch kann sie auf Nachrichten reagieren, spontan Hörer:innen anrufen oder ein Thema aufgreifen, das am Morgen unerwartet Fahrt aufnimmt.

Blick ins Studio (Foto: Anne Holzki)

Für jeden Wochentag gibt es wiederkehrende Rubriken. Beim „Mucke-Monday” können sich Hörer:innen Tracks wünschen. Beim „Beatbuster” müssen sie verfremdete Songs erkennen, bei „Checkst du?” Fragen zu Nachrichten aus der elektronischen Musikszene beantworten. In „Rave History” geht es um Ereignisse aus der Geschichte der Club- und Technokultur.

Einige Formate stammen aus früheren Programmen und wurden neu aufgelegt, andere entwickelte das Team gemeinsam. In Brainstormings werfen sie gemeinsam Ideen in den Topf. Ein Gedanke kommt von Anna, jemand ergänzt ein Spielprinzip, eine andere Person schlägt einen Soundeffekt vor. Nach und nach setzt sich das Format wie ein Puzzle zusammen. Gerade am Anfang habe sie diesen roten Faden gebraucht. Die wiederkehrenden Rubriken geben ihr Orientierung – und den Hörenden einen Grund, wieder einzuschalten.

Trotzdem will sie nicht nach einem hörbaren Schema arbeiten. Bei ihren Moderationen versucht sie, mit Musik Bilder zu malen. Ein Track klingt für sie vielleicht nach einem Sommertag am See, nach Freunden, die am Ufer sitzen, und einer Person, die ins Wasser springt und alle nass spritzt. Aus solchen Bildern entwickelt sie ihre Anmoderationen. Zu jeder vollen und halben Stunde öffnet sie die Sendung neu. Die sogenannten Opener sind kurz: eine Begrüßung, ein Gedanke, manchmal ein Witz oder ein Bild, dann der nächste Song.

So gut gelaunt steht Anna sonst frühmorgens im Studio (Foto: Anne Holzki)

Außerdem versucht Anna, mindestens einmal am Tag jemanden aus der Community anzurufen. Sie will nicht von oben herab sprechen, sondern ein gemeinsames Gefühl erzeugen. „Ich mache das Programm mit ihnen und nicht nur für sie”, sagt sie. Es solle wirken, als säßen alle gemeinsam am Frühstückstisch.

Dass Menschen in Zeiten von Spotify noch eine WhatsApp schreiben, um einen Song im Radio zu hören, überrascht sie selbst. Teilweise erreichten sie an einem Morgen Dutzende Wünsche. Für Anna ist das ein Zeichen dafür, dass Radio nicht nur aus einer Playlist besteht. Entscheidend sei die Verbindung zur Community. „Du siehst ja nicht, mit wie vielen Leuten du sprichst”, sagt sie. Im Studio sitze Anna allein vor einem Mikrofon. Erst wenn sie auf einem Festival erkannt werde und jeden Tag Fanpost bekomme, werde aus einer abstrakten Reichweitenzahl ein wirklicher Mensch.

Zwischen Bauchgefühl und Musiktest

Welche Musik Anna spielt, bestimmt nicht sie, sondern die Musikredaktion. Alle zwei Wochen sitzen deren Mitglieder gemeinsam mit Maik und einem Programmberater zusammen. Dabei werden Songs angehört, bewertet und in das Klangbild des Senders eingeordnet. Zusätzlich lässt Sunshine Live regelmäßig Musiktests durchführen, bei denen Hörer:innen befragt werden, wie ihnen bestimmte Titel gefallen haben. „Du kannst um sechs Uhr morgens niemandem Schranz zum Frühstück auf den Tisch packen”, sagt Maik. Tagsüber soll das Programm auch im Büro, im Auto oder gemeinsam mit der Familie funktionieren. Dann dominieren House, Trance und melodischere Sounds. Nach 18 Uhr darf es härter werden. Dann könne von Melodic House bis Schranz alles passieren.

Nochmal: Moderatorin Anna (Foto: Anne Holzki)

Trotz aller Tests bleibt das Bauchgefühl wichtig. Besonders bei neuen Veröffentlichungen liegen noch keine belastbaren Bewertungen vor. Dann muss das Team entscheiden, ob ein Track zum Sound des Senders passt und zu welcher Uhrzeit er funktionieren könnte. Die Schwierigkeit besteht darin, sehr unterschiedliche Spielarten elektronischer Musik miteinander zu verbinden. Zwischen sehr unterschiedlichen Tracks laufen deshalb eigens produzierte Jingles und Drops. Einige davon sind musikalisch so gebaut, dass sie die Tonart eines Songs aufnehmen und in die Tonart des nächsten überleiten. Die Hörenden sollen den Genrewechsel wahrnehmen, aber nicht aus dem Programm gerissen werden. Für Maik ist der Fluss entscheidend. „Das muss rollen”, sagt er. Radio dürfe sich nicht so anfühlen, als trete jemand bei Tempo 100 abrupt auf die Bremse und beschleunige unmittelbar danach wieder. Musik sei das Herzstück des Senders. „Lieber fällt eine moderierte Show aus, als dass die Musik ausfällt.” Denn Sunshine Life sei die Anlaufstelle für alle, die elektronische Musik feiern. Und das unabhängig vom Genre. „Egal, ob du die kommerziellen Sachen feierst, David Guetta, Felix Jaehn, ob du ein EDM-Girly bist oder zum Hardstyle abgehst”, nennt es Katha beim Namen.

Radio, das nicht nur Radio sein will

Deswegen hält Maik auch wenig von der seit Jahren wiederholten Behauptung, das Radio sterbe. Die Zahlen würden etwas anderes zeigen. Schließlich erreicht Sunshine Live rund 230.000 Hörer:innen in einer durchschnittlichen Sendestunde und fast zwei Millionen Menschen pro Tag. Trotzdem müsse sich das Medium verändern. Besonders junge Hörer:innen seien über klassisches, ausschließlich auditives Radio schwerer zu erreichen. Sunshine Live setzt deshalb auf Twitch-Shows, Videopodcasts, DJ-Sets und Social-Media-Clips. Streamingdienste wie Spotify betrachtet Maik dabei nicht nur als Konkurrenz. Sie machten Musik jederzeit verfügbar, könnten aber nur schwer ersetzen, was ein Sender über Moderation und Community aufbaue: Persönlichkeit, Einordnung und das Gefühl, nicht allein zu hören. „Du darfst kein künstliches Medienprodukt werden”, sagt er. Die Menschen merkten, ob die Begeisterung für elektronische Musik echt sei. Für ihn ruht der Sender auf drei Pfeilern: Musik, Community und der Leidenschaft der Menschen, die hier arbeiten.

„Du musst einfach mit Herz dabei sein.” Maik

Am Ende der Führung gelangen wir in Maiks Büro. Ein brauner Labrador kommt auf mich zugelaufen und drückt sich an meine Beine. und schaut mich mit derselben offenen Begeisterung an wie alle anderen Mitarbeiterinnen des Radiosenders zuvor. Der Hund ist zum ersten Mal mit in der Redaktion. Trotzdem hat er neben Maiks Schreibtisch schon einen festen Platz: eine Decke und einen roten Fressnapf.

Durch die großen Fenster fällt Tageslicht auf ein graues Sofa und zwei passende Sessel, dazwischen befindet sich ein kleiner Tisch mit Zeitschriften. Ich setze mich in einen der Sessel, Maik nimmt gegenüber Platz. Der Hund läuft noch eine Weile durch das Büro, bevor er sich in unserer Nähe niederlässt. Auch im Gespräch wirkt Maik nicht wesentlich förmlicher als auf dem Flur. Seine Sprache bleibt jugendlich, seine Gesten schnell, seine Antworten voller Superlative. Manchmal klingt er so überzeugt von Sunshine Live, dass es beinahe etwas zu forsch wirkt. Zweifel haben in seiner Darstellung wenig Platz.

Ein Blick ins Büro von Sunshine Live (Foto: Anne Holzki)

Doch vermutlich gehört genau das zu seinem Job. Wer anderen vermitteln will, dass sein Sender, seine Musik und seine Formate etwas Besonderes sind, muss selbst daran glauben. Und Maik glaubt daran. Nicht ein bisschen, sondern vollständig. „Sunshine Live ist ultra authentisch”, sagt er. Jeder, der dort arbeite, habe eine Leidenschaft für elektronische Musik. Davon lebe der Sender. „Du musst einfach mit Herz dabei sein.”

Ein Hit hinter verzerrten Tönen

Als die Interviews beendet sind, bin ich schon fast drei Stunden bei Sunshine Live. Aus dem geplanten Gespräch ist ein halber Arbeitstag geworden: etwa eine Stunde mit Maik, eine konzentrierte Viertelstunde mit Katha und schließlich noch einmal fast eine Stunde mit Anna. Dass ihr Gespräch am längsten dauert, überrascht zu diesem Zeitpunkt vermutlich niemanden mehr.

Ein halber Tag in den Räumen von Sunshine Live geht. zu Ende (Foto: Anne Holzki)

Bevor ich gehe, will sie mir noch zeigen, wie der „Beatbuster” funktioniert – jenes Spiel, bei dem die Hörer:innen einen verfremdeten Song erkennen müssen. Normalerweise läuft es in ihrer Morningshow. Nun bin ich die Testkandidatin. Anna spielt den Ausschnitt ab. Die Musik klingt gedehnt und verzerrt, als würde der Song unter Wasser laufen. Unter den künstlich verformten Tönen ist zunächst kaum mehr als ein Rhythmus zu erkennen. Anna schaut mich erwartungsvoll an. Ihre Müdigkeit vom Wochenende scheint endgültig verschwunden. Jetzt ist sie ganz Moderatorin: aufmerksam, gespannt und bereit, jeden falschen Versuch mit einem Spruch zu kommentieren. Dann schiebt sich etwas Vertrautes durch die Verzerrung. Eine Melodie, die ich schon unzählige Male gehört habe. „We Found Love von Rihanna”, sage ich. Richtig. Anna jubelt, als hätte ich gerade tatsächlich live im Radio gewonnen. Als Preis drückt sie mir eine kleine Flasche Seifenblasenlösung in die Hand.

Mit diesem Präsent marschiere ich aus der Redaktion, wieder durch die verwinkelten Gänge und rein in den prunkvollen Fahrstuhl. Vier Etagen tiefer empfängt mich derselbe Alltag wie zuvor: Menschen schieben Einkaufstaschen durch das Center, Rolltreppen fahren auf und ab. Von hier unten ist nicht zu erkennen, was über den Köpfen der Menschen geschieht. Dass gerade ein Radiosender an seinem nächsten Morgen arbeitet. Denn die vollgeschriebenen Skripte, Musiktests, die Bildschirme und Kabel dahinter sollen verschwinden, sobald die rote Lampe wieder angeht. Dann passen indirekt doch 230.000 Menschen in diesen kleinen Raum.