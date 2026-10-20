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[119]: Neuer Berliner Technoclub eröffnet am 23.10.

Alexis Waltz

Am 23. Oktober eröffnet mit dem [119] ein neuer Club für elektronische Musik in der Storkower Straße 119 in Berlin-Prenzlauer Berg. Er nutzt die Räume der ehemaligen Kirche von Unten (KvU), einer Organisation aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Größe und geplante Öffnungsfrequenz sind noch nicht bekannt. Die Betreiber:innen haben nach eigener Aussage einige Relikte aus der Geschichte des Gebäudes erhalten. Im kommenden Sommer sollen die Außenflächen des Geländes gestaltet werden. Erst im September hatte in der Nachbarschaft, in der Storkower Straße 121, der Kink-Club ROSA in den früheren Räumen des Mensch Meier eröffnet. In der Storkower Straße 123 sitzt zudem das DSTRKT, das dort die ehemalige Anomalie-Location abgelöst hat.
Hier wurde offensichtlich neu verputzt (Foto: Presse)
Laut Resident-Advisor-Ankündigung verfügt der Club über zwei Floors: Beim Opening treten im „Block” DJ Traytex, Shanda, Rill, Hontas, TRIS und BBetriebswirt auf, in der „Halle” spielen DEV und Choreophila. Drei weitere Partys sind für die Folgewochenenden angekündigt, u. a. von den Kollektiven psYƨq und Extra Energy. Die Kirche von Unten ist eine Gruppe aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung mit kirchlichem Hintergrund. Nach der Wende zog die KvU 1992 in die Arkonahöfe am Mauerpark. Nach Streit mit den neuen Eigentümern musste sie diese Räume nach 22 Jahren verlassen und zog in die Storkower Straße 119. Auch dort musste sie ihre Räume laut taz bis Ende März 2025 räumen.

Wer hinter dem Club steckt, ist noch nicht bekannt.

Die DDR-Leuchtstoffröhrenhalter sind offenbar ein Überbleibsel der Kirche von Unten (Foto: Presse)
Der Eingang des [119] (Foto: Presse)

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