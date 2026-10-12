News

Stendal: Tanzcafé brennt erneut nieder

Madu Abeysekera

Nur zwei Wochen nach der feierlichen Wiedereröffnung ist das Tanzcafé in Stendal im Stadtteil Stadtsee komplett niedergebrannt.  

Um kurz vor zwei Uhr in der Nacht zum Freitag schlug die Feuerwehr Alarm. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich die Räumlichkeiten des Tanzcafés bereits im Vollbrand. 

Das Gebäude war nicht mehr zu retten, gab Stadtwehrleiter Martin Jurga dem MDR zu Protokoll. Die Feuerwehr verhinderte jedoch, dass die Flammen auf den benachbarte Bürokomplex übergriffen. Die Löschaktion dauerte bis zum nächsten Morgen an.

Da der Club zum Brandzeitpunkt geschlossen war, gab es nach Angaben der Polizei keine Verletzten. Brandursache und Höhe des Schadens sind bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Erst vor zwei Wochen eröffnete das Tanzcafé an seinem neuen Standort in der Lützowstraße. Seither waren für jedes Wochenende Partys geplant. „Leider blieben uns nur drei Wochenenden zusammen“, heißt es in einem Instagram-Post des Tanzcafés nach dem Brand.  

Bereits im Sommer 2024 wurde der damalige Standort des Tanzcafés im Dahrenstedter Weg durch ein Feuer komplett zerstört, nachdem sich die Partylocation gerade von der Corona-Flaute erholte hatte. Einen Neuanfang hat es an dem Standort nicht gegeben.

Nach dem Umzug vom Dahrenstedter Weg in die Lützowstraße feierte das Tanzcafé Stendal am 18. September sein großes Re-Opening. Die neue Location bot partyhungrigen Gästen deutlich mehr Platz zum Tanzen und Feiern. Unter dem treffenden Motto „Stendal tanzt wieder! – Same Spirit. New Place“ läutete der Betreiber das neue Kapitel mit einem zweitägigen Eröffnungsevent ein.

Das „Neue Tanzcafé" steht in Flammen (Screenshot: MDR)

News

Weiterlesen

Printhouse: Ehemalige Zeitungsdruckerei in München wird Techno-Club

News
Im kommenden Jahr soll dort ein Kulturzentrum mit Konzerten, Theater und Gastronomie entstehen.

Printhouse: Ehemalige Zeitungsdruckerei in München wird Techno-Club

News
Im kommenden Jahr soll dort ein Kulturzentrum mit Konzerten, Theater und Gastronomie entstehen.

Das Münchner Blitz: Club startet Label mit Collector’s Box

25 exklusive Tracks auf einem 6-fach-Vinyl in einer Holzkiste, handnummeriert und ohne Repress.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Zukunft: Filmstart der Club-Doku angekündigt

Der Film sei kein nostalgischer Abgesang, sondern die Bestandsaufnahme eines Ortes, dessen Ende auch als Verlust für die Identität der Stadt zu begreifen sei, sagen die Macher:innen.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

RAW-Gelände: SKPZ schreibt 13 Atelierräume aus

Das Soziokulturelle Projektzentrum vergibt 13 Ateliers auf dem RAW-Gelände, für Altmieter:innen steigen die Mieten jedoch drastisch.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Tresor.West: Dortmunder Technoclub schließt zum Jahresende und sucht neue Betreiber:innen 

Das reine Techno-Konzept sei nach der Pandemie nicht mehr aufgegangen, heißt es aus dem Club. Man glaubt aber an den Raum und sucht Veranstaltende, die den Orte als stiloffene Venue betreiben könnten.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Pulse 22 in der Prager Altstadt: Technoclub schließt Ende November

Pulse 22 gehörte zu den wenigen Adressen für elektronische Musik in der Prager Altstadt. Nun steht fest: Mit zwei Nächten im gotischen Keller verabschiedet sich der Club.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Fotograf Marc McNulty: Bildband dokumentiert 35 Jahre Feiergeschichte 

Über 35 Jahre hinweg hat der britische Fotograf Feiernde in ganz Europa portraitiert. Nun versammelt er eine Auswahl der Bilder einer Buchpublikation.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Erfurter Güterbahnhof: Betreiber:in für möglichen Kulturort gesucht

Die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen sucht nach Interessent:innen für eine Zwischennutzung des ehemaligen Güterbahnhofs.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

DJ Phonatic: Berliner Streaming-Plattform cancelt Showcase

Die Berliner Streaming-Plattform Loone sagt eine DJ-Showcase ab. Der Vorwurf: Der Kurator habe „geopolitisches Campaigning” betrieben.
News Christoph Gleich -
Weiterlesen
Der Blitz Club im Deutschen Museum (Foto: Manuel Nieberle)

Das Münchner Blitz: Club startet Label mit Collector’s Box

News Alexis Waltz -
25 exklusive Tracks auf einem 6-fach-Vinyl in einer Holzkiste, handnummeriert und ohne Repress.

Zukunft: Filmstart der Club-Doku angekündigt

News Alexis Waltz -
Der Film sei kein nostalgischer Abgesang, sondern die Bestandsaufnahme eines Ortes, dessen Ende auch als Verlust für die Identität der Stadt zu begreifen sei, sagen die Macher:innen.

RAW-Gelände: SKPZ schreibt 13 Atelierräume aus

News Alexis Waltz -
Das Soziokulturelle Projektzentrum vergibt 13 Ateliers auf dem RAW-Gelände, für Altmieter:innen steigen die Mieten jedoch drastisch.

Tresor.West: Dortmunder Technoclub schließt zum Jahresende und sucht neue Betreiber:innen 

News Alexis Waltz -
Das reine Techno-Konzept sei nach der Pandemie nicht mehr aufgegangen, heißt es aus dem Club. Man glaubt aber an den Raum und sucht Veranstaltende, die den Orte als stiloffene Venue betreiben könnten.

Pulse 22 in der Prager Altstadt: Technoclub schließt Ende November

News Alexis Waltz -
Pulse 22 gehörte zu den wenigen Adressen für elektronische Musik in der Prager Altstadt. Nun steht fest: Mit zwei Nächten im gotischen Keller verabschiedet sich der Club.

Fotograf Marc McNulty: Bildband dokumentiert 35 Jahre Feiergeschichte 

News Mascha Schaper -
Über 35 Jahre hinweg hat der britische Fotograf Feiernde in ganz Europa portraitiert. Nun versammelt er eine Auswahl der Bilder einer Buchpublikation.

Erfurter Güterbahnhof: Betreiber:in für möglichen Kulturort gesucht

News Mascha Schaper -
Die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen sucht nach Interessent:innen für eine Zwischennutzung des ehemaligen Güterbahnhofs.
DJ Phonatic in der DJ-Booth.

DJ Phonatic: Berliner Streaming-Plattform cancelt Showcase

News Christoph Gleich -
Die Berliner Streaming-Plattform Loone sagt eine DJ-Showcase ab. Der Vorwurf: Der Kurator habe „geopolitisches Campaigning” betrieben.