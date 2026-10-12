Stendal: Tanzcafé brennt erneut nieder

Nur zwei Wochen nach der feierlichen Wiedereröffnung ist das Tanzcafé in Stendal im Stadtteil Stadtsee komplett niedergebrannt.

Um kurz vor zwei Uhr in der Nacht zum Freitag schlug die Feuerwehr Alarm. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich die Räumlichkeiten des Tanzcafés bereits im Vollbrand.

Das Gebäude war nicht mehr zu retten, gab Stadtwehrleiter Martin Jurga dem MDR zu Protokoll. Die Feuerwehr verhinderte jedoch, dass die Flammen auf den benachbarte Bürokomplex übergriffen. Die Löschaktion dauerte bis zum nächsten Morgen an.

Da der Club zum Brandzeitpunkt geschlossen war, gab es nach Angaben der Polizei keine Verletzten. Brandursache und Höhe des Schadens sind bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Erst vor zwei Wochen eröffnete das Tanzcafé an seinem neuen Standort in der Lützowstraße. Seither waren für jedes Wochenende Partys geplant. „Leider blieben uns nur drei Wochenenden zusammen“, heißt es in einem Instagram-Post des Tanzcafés nach dem Brand.

Bereits im Sommer 2024 wurde der damalige Standort des Tanzcafés im Dahrenstedter Weg durch ein Feuer komplett zerstört, nachdem sich die Partylocation gerade von der Corona-Flaute erholte hatte. Einen Neuanfang hat es an dem Standort nicht gegeben.

Nach dem Umzug vom Dahrenstedter Weg in die Lützowstraße feierte das Tanzcafé Stendal am 18. September sein großes Re-Opening. Die neue Location bot partyhungrigen Gästen deutlich mehr Platz zum Tanzen und Feiern. Unter dem treffenden Motto „Stendal tanzt wieder! – Same Spirit. New Place“ läutete der Betreiber das neue Kapitel mit einem zweitägigen Eröffnungsevent ein.