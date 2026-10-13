Streamer That Kid Zay: „Ich war noch nie in einem Club oder auf einem Konzert”

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Gibt es Authentizität auf Social Media? Isaiah Turner alias That Kid Zay schickt sich an, sämtliche Medienwissenschaftler:innen zu widerlegen, die diese Frage mit Nein beantworten – mit einfachsten Mitteln: Der 22-Jährige hört in seinem Zimmer im kalifornischen Inglewood Musik und filmt sich dabei. Der Clou: Er hört sie zum ersten Mal, tanzt zu ihr wie sein Idol Michael Jackson, kommentiert sie, lässt ein Stabfeuerzeug klicken, wenn die Tracks besonders fire sind. Simpel, effektiv, reichweitenstark.

Los ging alles mit Slipknot, inzwischen aber bewegt sich Zay fast ausschließlich zu Tracks aus der elektronischen Musik – empfohlen in den Instagram-Kommentarspalten seiner riesigen Community. In ihr finden sich DJs und Producer wie Om Unit, Quelza und Marie Montexier genauso wie hingebungsvolle Nerds, die Zay auf seiner Entdeckungsreise in unterschiedlichste musikalische Genres begleiten wollen – und miterleben, wie ihn erstmalig jene Epiphanien ereilen, die sie selbst einst zu legendären Tracks wie Claro Intelectos „Peace Of Mind (Electrosoul)” oder DJ Rolandos „Knights Of The Jaguar” hatten.

Über 300.000 Follower umfasst seine Community inzwischen. Maximilian Fritz hat sich mit ihm zum Videocall verabredet und erfahren, wie alles begann, welche Tracks es Zay besonders angetan haben und wo er mit seinem Konzept in Zukunft hinwill.

GROOVE: Du hast eine Reichweite, von der viele nur träumen können. Verdienst Du mit Deiner Plattform Geld?

That Kid Zay: Zuerst wollte ich das nicht, aber Leute haben wir immer wieder dazu geraten. Ich habe gezögert, weil ich nicht wollte, dass Leute denken, ich sei nur hinter dem Geld her. Diesen Eindruck will ich nicht vermitteln. Ich will mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und das zu 100 Prozent für meine Community machen.

Manche Formate verwässern, je mehr sie sich kommerzialisieren.

Ich will das nicht übers Knie brechen. Aber wenn mir so viele Menschen raten, dass ich es machen sollte, denke ich schon drüber nach.

Wie würdest du es angehen?

Über YouTube-Videos oder -Streaming. Das könnte nur kompliziert werden, weil YouTube mit Urheberrechten sehr strikt ist. Letztendlich will ich aber auf jeden Fall streamen, das ist mein Format.

Würdest du auf Instagram mit Firmen kooperieren?

Das könnte ein Weg sein. Ein paar haben mich schon gefragt, Firmen mit Musikbezug. Es muss noch Spaß machen, dann ist es cool. Es darf nicht gezwungen wirken.

Nicht Uber Eats oder so.

Genau. Wenn die aber auf mich zukommen würden, würde ich es mir auch überlegen.

Wie bist du überhaupt auf die Idee für deinen Kanal gekommen? Und wieso hast du mit Slipknot angefangen? Ich bin jetzt 32, von denen habe ich ein Album zu Weihnachten bekommen, als ich elf oder zwölf war.

Slipknot waren eine Empfehlung des YouTube-Algorithmus. Ich habe das Thumbnail gesehen und dachte mir, dass ich noch nie einen Slipknot-Song gehört habe. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich das aufgenommen habe. Dass ich das gepostet habe, war random. Ich wollte einfach sehen, was passiert. Ich habe den Post dann ein paar Tage nicht gecheckt und nach vier Tagen gesehen, dass er 50.000 Views hatte.

Das ist viel.

Ich dachte mir nur: Wow. Die Idee zum Channel kam mir, weil ich davor auf TikTok schon Sport-Content gemacht hatte.

Auf welchen Plattformen bist du denn?

Hauptsächlich Twitch und Instagram. Mit TikTok hat alles angefangen, aber das wurde mir irgendwann zu fragwürdig, deshalb bin ich zu Instagram gewechselt.

Nachdem du Sport-Content gemacht hattest.

Ich bin riesiger Sport-Fan, ich habe viele Jerseys und alles mögliche.

Aber nur amerikanische Sportarten oder auch Fußball?

Fußball mag ich auch, vor allem seit der Weltmeisterschaft. Ich habe mir ein Frankreich-Trikot gekauft. Kylian Mbappé ist mein Lieblingsfußballer. Beim Sport-Content war mein Konzept jedenfalls ähnlich. Es ging um Highlights, und die Frage war auch, welchen Spieler oder Athleten ich als nächstes machen sollte. Später habe ich das Konzept einfach mit Musik auf Instagram übertragen. Das wurde schnell groß, mit einer Community. Nun sind wir von Slipknot aus bei DJ Rolando angekommen.

„Knights of the Jaguar” ist eines meiner Lieblingslieder.

Mein Favorit aus dem Genre.

Du hast auch ein Video zu Claro Intelecto gemacht.

Damit hatte ich großen Spaß.

Kennst du dich mit den ganzen Genres in der elektronischen Musik schon aus?

Nein, mir werden laufend Sachen erklärt, zum Beispiel der Unterschied zwischen Liquid D’n’B und D’n’B. Mir wurde gesagt, Liquid ist gefühlvoller.

Ich würde sagen, es steckt noch mehr Jazz drin.

Es macht Spaß, das alles zu lernen. Auch bei Genres wie Dubstep.

Streamer und Interviewer, Berliner Ortszeit: 7:30

Ist alles spontan passiert, als du dein erstes Video aufgenommen hast? Zum Beispiel die Sache mit dem Feuerzeug?

(zückt das Feuerzeug) Das habe ich griffbereit. Damit wollte ich zeigen, dass ein Song fire ist. Ich habe über nichts davon wirklich nachgedacht. Das und die Socken gehören dazu. Beides kommt spontan, bleibt aber beim Publikum hängen.

Grundsätzlich wirkt dein Zimmer nicht gerade inszeniert.

Exakt.

Wie bereitest du ein Video vor? Lädst du die Tracks herunter oder spielst du sie auf Spotify? Du musst sie in dem Moment ja zum ersten Mal hören.

Bevor ich mich an den Computer setze, schaue ich mir die Kommentare an und sehe, welcher viele Likes hat – oder gar keine und gebe gerade dem eine Chance. Ich suche mir ein paar aus und suche die auf YouTube. Pro Tag mache ich acht Videos.

Pro Tag?

Ja. (lacht) Es waren sogar mal mehr.

So sieht also dein Feierabend aus?

Ich komme heim, und los geht’s.

Hast du dann überhaupt noch Zeit für dein Sozialleben?

(Überlegt) Ehrlicherweise nicht so viel. Die Videos sind nicht besonders schwer zu drehen, aber ich investiere trotzdem sehr viel Zeit. Normalerweise gehe ich samstags und sonntags raus, aber von Montag bis Freitag komme ich heim und drehe, drehe, poste. Ich versuche, konstant zu bleiben.

Foto: Privat

Apropos ausgehen: Gibt es in Inglewood eine Szene für elektronische Musik? Wie ist das Ausgehen dort?

Es gibt eine kleine Szene, ja. Freunde von mir gehen manchmal auf große Raves. Ich kenne Leute, die weite Wege fahren, um dorthin zu gehen.

Das sind aber keine regulären Clubs, sondern illegale Veranstaltungen?

Ja. In den Clubs hörst du wahrscheinlich nur Hip-Hop, ich war aber nie in einem. Ich vermute das aufgrund von Videos, die ich gesehen habe.

Du warst noch nie in einem Club?

Ich war auch noch nie auf einem Konzert.

Wieso?

Ich wusste nicht, auf welches ich gehen sollte. Ich wurde inzwischen allerdings auf welche eingeladen und werde wohl bald auf einem auftauchen.

Auf der Bühne?

Ich weiß es noch nicht. (lacht) Hoffentlich holen sie mich hoch, ja. Mich haben Leute eingeladen, auf deren Musik ich in meinen Videos reagiert habe.

Dein musikalischer Hintergrund sind hauptsächlich Hip-Hop und R’n’B, oder?

Älterer Hip-Hop, aus den frühen Zweitausendern, und Neunziger-R’n’B, viel Michael Jackson, James Brown. Hip-Hop mag ich vor allem alten, neuen nicht so gerne.

R’n’B wie von D’Angelo?

Das ist das Zeug, mit dem ich hauptsächlich aufgewachsen bin. Er, Mariah Carey, so was. Wenn ich trainiere, höre ich gerne Mariah Carey. (lacht)

Als ein Grund für deinen Erfolg wird immer wieder genannt, dass du in deinen Videos oft als weiß gelesene Musik hörst. Wie hast du elektronische Musik diesbezüglich wahrgenommen, bevor du dich näher mit ihr beschäftigt hast?

Vor dieser ganzen Sache habe ich sie nicht wirklich beachtet. Ich hörte sie zwar, aber dachte, sie sei nicht so wirklich mein Ding, und habe mich nie wirklich darauf eingelassen. Dann kam alles auf einmal: Ein Kommentar, und ich war voll drin. Du musst Sachen eine Chance geben. Die elektronische Musik, die ich kannte, ist völlig anders als die, auf die ich jetzt reagiere. Du kennst Skrillex, oder?

Ja.

Seine Musik klingt überhaupt nicht wie das Zeug, das ich inzwischen höre.

Es gefällt dir weniger?

Auf jeden Fall, die Underground-Sachen sind viel besser.

Man könnte sagen, dass der Dubstep, den Skrillex gemacht hat, eine sehr weiße Ausprägung des Genres ist.

Der erste Dubstep-Act, auf den ich reagiert habe, war Mala. Hast du das Video gesehen?

Nein.

Kennst du XXXTentacion?

Ja.

Er hat ein Sample von Malas Track verwendet. Es ist irre, dass ein Song aus dem UK hier als ein komplett anderes Lied bekannt ist. Mala und Skrillex klingen jedenfalls komplett verschieden. Ich bin definitiv auf der UK-Schiene: Benga, Skream, Joker, die sind für mich ganz oben. Aber sie sollten berühmter sein, als sie sind!

Das ist eine Besonderheit an der elektronischen Musik: Viele der Tracks, die du vorstellst, hätte ein breiteres Publikum ohne dich niemals entdeckt. Die gesamte Szene ist bisweilen undurchsichtig und gatekeeperhaft. Wurdest du schon dafür kritisiert, dass du Musik auf eine Plattform gebracht hast, die dort in den Augen mancher nicht stattfinden sollte?

Nicht wirklich. Man würde denken, dass viele Leute aus dem Underground sich beschweren. Tatsächlich empfehlen sie mir immer mehr. Diese Community ist ausschließlich positiv, speziell auf Instagram ist das schwer zu schaffen.

Hast du dafür eine Erklärung?

Ich spreche an dieser Stelle für meine Community: Ich würde annehmen, es liegt daran, dass es authentisch ist. Oder an der Bereitschaft, jeder Art von Musik eine Chance zu geben. Ich hätte nie erfahren, wer die eben genannten Acts sind, wenn ich nicht zuerst auf Mala reagiert hätte.

Es ist auch bemerkenswert, wie viele Künstler in der Kommentarsektion auftauchen. Om Unit kommentiert jedes deiner Videos.

(lacht) Das ist der Schneeballeffekt. Er gibt mir auch viele Empfehlungen. Das ist übrigens der schwerste Teil.

Weil es zu viele sind?

Deswegen mache ich auch acht Videos am Tag. Ich wähle ein paar aus – boom. Ich wähle ein paar mehr aus – boom. Ich will den Leuten für ihren Input was zurückgeben. Ich versuche, einen guten Job zu machen, aber es ist hart.

Foto: Privat

Weißt du noch, wer dir Larry Heard empfohlen hat?

Mehrere Leute! Ich habe ein Video zu Mr. Fingers gemacht und wusste nicht, dass das ein und dieselbe Person ist. Das habe ich aus den Kommentaren.

Er hat sogar noch mehr Pseudonyme. Im Gegensatz zu beispielsweise Slipknot war elektronische Tanzmusik kommerziell nie übermäßig rentabel, weshalb die Leute mehr experimentieren konnten. Aus den Gegebenheiten folgt aber auch, dass Szenen sehr eng gewoben sind, so wie hier in Berlin. Die Leute bleiben eher unter sich. Dass das bei deinem Account anders ist, lässt ihn so sehr herausstechen.

Am wichtigsten ist Spaß. Alles ist so neu für mich. Es ist, als hätte ich Kopfhörer auf und würde jemand anderen treffen, der auch welche trägt, und wir würden durchtauschen.

Kaufst du dir die Musik, auf die du reagierst, oder streamst du sie?

Ich streame alles, habe aber einen Plattenspieler und ein paar Sachen auf Vinyl. Manche wurden mir auch geschickt.

Von Leuten, die wollen, dass du dir ihre Sachen in einem Stream anhörst?

Das kommt auch vor. Oder dass Leute Liedwünsche haben, wenn ich auf Twitch Schach spiele.

Ist es kein seltsames Gefühl, wenn Menschen dir beim Schachspielen zuschauen wollen?

Ja und nein, weil ich selbst Menschen beim Schachspielen zuschaue. (lacht) Ich liebe Schach, es aktiviert dein Hirn wie wenig sonst. Ich bin allerdings nicht so gut.

Foto: Privat

Ich habe gelesen, dass deine Eltern dich in dem unterstützen, was du tust. Finden sie das immer noch gut oder wird es ihnen langsam zu viel?

Die finden das immer noch gut. In meiner Familie hatte noch niemand einen erfolgreichen Social-Media-Kanal. Das ist für alle total neu. Sie lesen die Kommentare und sehen, wie positiv sie ausfallen.

Ich nehme an, sie sind nicht mit Social Media aufgewachsen.

Exakt. Meine Fanbase ist aber gar nicht mal so jung, die Spanne geht hauptsächlich von 25 bis 34. Ich weiß nie, wer diese Videos sieht. Freunde meiner Eltern haben sie gefragt, ob ich das bin. Eine alte Freundin meinte, dass ihr ihr Bruder einen meiner Posts geschickt habe. Ich habe mit ihr seit der Mittelschule nicht mehr gesprochen.

Um meine Frage vom Anfang nochmal aufzunehmen: Was könnten Wege sein, um deinen Channel zu monetarisieren?

Ich will Live-Shows machen, meine Community sehen und mit den Leuten sprechen. Ich würde mir als Stream auf YouTube gerne komplette Alben hören, ungeschnitten.

Von Anfang bis Ende?

Ja. Auf Instagram gehen nur drei Minuten. Ich denke, das würden die Leute mögen, auch weil es etwas anderes ist als meine Sachen auf Instagram. Man würde mich sehen, wie ich mich ein ganzes Album lang verhalte. Zum Storytelling, zu den Gefühlen, die vermittelt werden. Ich kann mir auch Partnerschaften mit Labels vorstellen. Eines Tages würde ich außerdem gerne ein großes Event veranstalten, auf dem alle Leute tanzen können. Ich würde Künstler fragen, ob sie dort spielen wollen. Das ist aber Zukunftsmusik.