Discothek Haase in Bremervörde: Mindestens 38 Besucher:innen durch Reizgas-Attacke verletzt

In der Discothek Haase in Bremervörde hat ein bislang unbekannter Gast Reizgas versprüht und dabei mindestens 38 Personen verletzt. Acht Betroffene wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Samstagnacht bei einer 90er- und 2000er-Party. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Club eigenständig evakuiert. Mehrere Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Gebäudes auf und klagten über Atembeschwerden sowie Reizungen der Augen und Atemwege. Nach dem mutmaßlichen Täter wird weiterhin gefahndet.

Bereits am 1. Februar teilte die Polizei Rotenburg mit, dass man beim mutmaßlichen Täter von einer „männlichen Person” ausgehe. Angaben zur genauen Art und Schwere der Verletzungen waren zu diesem Zeitpunkt noch Gegenstand der Ermittlungen. In den meisten Fällen wurde von leichten Verletzungen infolge der Reizgasexposition ausgegangen.

„Nach dem Zeugenaufruf und der Pressemitteilung haben sich weitere Opfer bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sie auch verletzt worden seien”, sagt Polizeisprecher Marvin Teschke gegenüber der GROOVE. „Dementsprechend müssen Ermittler:innen die größere Anzahl an Opfern befragen. Ein konkreter Tatverdacht gegen eine Person besteht nicht, dort dauern die Ermittlungen an. Vor Ort habe man keinen Tatverdächtigen stellen und keine Hinweise sammeln können. „Wir ermitteln weiterhin in alle Richtungen. Es gibt noch keinen Schuldigen und keinen Tatverdächtigen”, so Teschke.

Erst kürzlich stand die Discothek Haase in den Schlagzeilen, nachdem sich Mitte Dezember 2025 Massenschlägereien vor dem Club ereignet hatten. Die Discothek Haase in Bremervörde mit Platz für ca. 500 Besucher:innen verfügt über zwei Tanzflächen und eine Cocktailbar und bietet ein Musikprogramm zwischen Pop, Charts und Rock.