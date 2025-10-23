Moyn: Festival findet 2026 zum letzten Mal statt

Das Moyn Festival in Oyten bei Bremen findet 2026 zum letzten Mal statt. Das sei „kein Marketing-Gag”, betonen die Betreiber:innen.

Ursachen für das Aus seien unter anderem die finanzielle Situation, fehlende positive Perspektiven für das Kulturerbe, zu viele konkurrierende Festivals sowie begrenzte Kapazitäten. „Wir sehen keine realistische und für uns annehmbare Möglichkeit, das Moyn in seiner jetzigen Form zu erhalten”, schreiben die Betreiber:innen auf Instagram.

Das Moyn ist ein alternatives Festival für elektronische Musik und Kultur, das seit 2017 stattfindet. Zuletzt tanzten auf sieben Floors rund 6.500 Besucher:innen. Zum diesjährigen Line-up gehörten unter anderem Künstler:innen wie UrbnMowgli, Vincent Neumann und Casimir von Oettingen.

Das Moyn Festival findet 2026 vom 20. bis 24. August statt. Tickets für die letzte Ausgabe sind bereits erhältlich.