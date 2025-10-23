Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Moyn: Festival findet 2026 zum letzten Mal statt

Katharina Pittack

Das Moyn Festival in Oyten bei Bremen findet 2026 zum letzten Mal statt. Das sei „kein Marketing-Gag”, betonen die Betreiber:innen.

Ursachen für das Aus seien unter anderem die finanzielle Situation, fehlende positive Perspektiven für das Kulturerbe, zu viele konkurrierende Festivals sowie begrenzte Kapazitäten. „Wir sehen keine realistische und für uns annehmbare Möglichkeit, das Moyn in seiner jetzigen Form zu erhalten”, schreiben die Betreiber:innen auf Instagram.

Das Moyn ist ein alternatives Festival für elektronische Musik und Kultur, das seit 2017 stattfindet. Zuletzt tanzten auf sieben Floors rund 6.500 Besucher:innen. Zum diesjährigen Line-up gehörten unter anderem Künstler:innen wie UrbnMowgli, Vincent Neumann und Casimir von Oettingen.

Das Moyn Festival findet 2026 vom 20. bis 24. August statt. Tickets für die letzte Ausgabe sind bereits erhältlich.

Das Moyn Festival 2024 (Foto: Moyn Festival)


News

Weiterlesen

Acid Pauli: Neues Label und Reissue von „Den Mahlstrom rauf” angekündigt

News
Acid Pauli gründet mit seiner Managerin und Partnerin Shirin Botas ein neues Label. Die erste Katalognummer enthält einen Remix von Adiel.

Acid Pauli: Neues Label und Reissue von „Den Mahlstrom rauf” angekündigt

News
Acid Pauli gründet mit seiner Managerin und Partnerin Shirin Botas ein neues Label. Die erste Katalognummer enthält einen Remix von Adiel.

Beatport: Musikplattform steigt ins Ticketing ein

Beatport war bisher vor allem für den digitalen Verkauf von Musik bekannt. Nun wird das Angebot um ein Ticketsystem für Veranstaltungen erweitert.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Berlin: Rave mit Tanith und Westbam aufgelöst

Grund für den Abbruch des Raves in den Rathenau Hallen waren offenbar Lärmbeschwerden sowie eine fehlende Ausnahmegenehmigung.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

EXIT: Menschenrechtsorganisation will Festival bei Pyramiden von Gizeh verhindern

Zuletzt fanden dort immer wieder Partys statt. Damit soll Schluss sein, wenn es nach dem Ägyptischen Zentrum für Soziale Rechte geht.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

Ein 80s-Arcade-Room und ein neuer Außenbereich: Das Redesign des Holy Poly in Osnabrück hat einiges zu bieten.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

Junge Prenzlauer Berger:innen feiern bis in den Morgen, Hausbewohner:innen klagen über Lärm, Randale und Urin im Treppenhaus.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht’s zur Anmeldung.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen
Foto: Beatport

Beatport: Musikplattform steigt ins Ticketing ein

News Michael Sarvi -
Beatport war bisher vor allem für den digitalen Verkauf von Musik bekannt. Nun wird das Angebot um ein Ticketsystem für Veranstaltungen erweitert.
Die Polizei vor den Rathenau Hallen (Foto: Tanith/Facebook)

Berlin: Rave mit Tanith und Westbam aufgelöst

News Katharina Pittack -
Grund für den Abbruch des Raves in den Rathenau Hallen waren offenbar Lärmbeschwerden sowie eine fehlende Ausnahmegenehmigung.
Das Zamna Festival vor den Pyramiden von Gizeh (Foto: Zamna Festival)

EXIT: Menschenrechtsorganisation will Festival bei Pyramiden von Gizeh verhindern

News Lea Jessen -
Zuletzt fanden dort immer wieder Partys statt. Damit soll Schluss sein, wenn es nach dem Ägyptischen Zentrum für Soziale Rechte geht.
Das Holy Poly in Osnabrück (Foto: Holy Poly / Facebook)

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

News Lea Jessen -
Ein 80s-Arcade-Room und ein neuer Außenbereich: Das Redesign des Holy Poly in Osnabrück hat einiges zu bieten.
Späti Booth (Foto: Instagram/stageofdestiny)

Berlin-Prenzlauer Berg: Streit um Späti-Raves

News Die Redaktion -
Junge Prenzlauer Berger:innen feiern bis in den Morgen, Hausbewohner:innen klagen über Lärm, Randale und Urin im Treppenhaus.
Die Techno-Area des Umsonst & Draußen (Foto: Katharina Pittack)

Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

News Katharina Pittack -
Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.
Jetzt auch auf WhatsApp und Telegram – die GROOVE

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

News Die Redaktion -
So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht’s zur Anmeldung.
Paula Tape bei ihrem Set auf dem Sónar 2025 (Foto: Sónar)

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

News Michael Sarvi -
Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv