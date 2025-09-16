Mitglied jetzt!
Tiefbasskommando: Tracks nach Gewaltvorwürfen gegen früheren Mitwirkenden entfernt

Katharina Pittack

Das Kollektiv Tiefbasskommando hat einige Tracks bearbeitet oder sogar vollständig von Streamingplattformen entfernt. Das gab die Berliner Underground-Hip-Hop-Gruppe in Instagram-Storys bekannt. Hintergrund sind Vorwürfe psychischer, verbaler und physischer Gewalt gegenüber Frauen durch einen früheren Mitwirkenden.

In dem Statement betont die Gruppe, dass ihr diese Informationen von Betroffenen zugetragen wurden und sie sich bewusst entschieden hätte, öffentlich Stellung zu beziehen. Zudem macht sie deutlich, dass die betreffende Person nie Teil von Tiefbasskommando war und auch finanziell nicht von dem Projekt profitiert hat.

Um wen es sich konkret handelt, gibt das Kollektiv nicht bekannt. In den sozialen Netzwerken wird jedoch bereits spekuliert. Zu den Tracks, die nicht mehr auf Spotify auffindbar sind, gehören „Pinocchio” und „Amy Scheisshaus”. Andere Tracks wie „Intro 3” oder „Unsichtbar“ wurden überarbeitet.

Die Einnahmen aus den betroffenen Tracks will das Kollektiv an Frauenhäuser in Berlin spenden, um Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen und deutlich zu machen, dass Wegschauen keine Option ist.

Tiefbasskommando ist ein Berliner Kollektiv. Zu den Mitgliedern gehören Shoki, Eisberg, Don Juan, MC Kneipenkrieger (MCK), Retado und Double G. Bekannt wurden sie für ihre Mischung aus Rap, Hip-Hop und Techno sowie ihr auffälliges Auftreten mit Skimasken.

Statement aus der Instagram-Story von Tiefbasskommando (Foto: Privat)
Statement aus der Instagram-Story von Tiefbasskommando (Foto: Privat)
Tiefbasskommando (Foto: Daan Dam)


Berlin: Polizei-Doku zeigt Auflösung eines Raves

Hole Club: Rosenheimer Techno-Club geschlossen

18 Jahre lang stand der Hole Club für Techno auf dem oberbayerischen Land. Am vergangenen Samstag fand nun die letzte Party statt.
Berlin: Jazzradio verliert Frequenz an Techno-Sender

Nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts verliert JazzRadio Berlin seine UKW-Frequenz 2026 an den Techno-Sender pure.fm.
SchwuZ: Crowdfunding zur Rettung des Clubs gestartet

Das SchwuZ möchte 300.000 Euro sammeln. Ziel ist es, die Übernahme des Clubs durch Investor:innen zu verhindern.
Festivalstudie der Initiative Musik & Bundesstiftung LiveKultur: „Menschen, die Festivals machen, müssen optimistisch auf die Welt gekommen sein” 

Wie es genau um die deutsche Festivallandschaft steht, erforscht eine umfangreiche Studie, die nun zum Download verfügbar ist.
Berlin: Fußballstadion nach Paul Kalkbrenner benannt

Paul Kalkbrenner wird für fünf Jahre Stadion-Namensgeber des Vereins Sparta Lichtenberg. Zur Umbenennung ist ein Benefizspiel angekündigt.
Three Sound Expo: Festival zur politischen Desillusionierung startet in Berlin

Welche Rolle spielt elektronische Musik und Tanzkultur bei politischen Bewegungen? Dieser Frage geht die Three Sound Expo an diesem Wochenende nach.
Sisyphos: Berliner Techno-Club lädt zum „Tag des offenen Tors”

Gemeinsam mit all seinen Entchen, Vorträgen und Musik blickt das Sisyphos auf 17 Jahre Clubgeschichte zurück.
Lüdenscheid: 27-Jähriger nach Rave verstorben

Im Märkischen Kreis werden regelmäßig sogennate Secret Raves organisiert. Nach einem solchen ist nun ein Mann verstorben.
