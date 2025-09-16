Berlin: Polizei-Doku zeigt Auflösung eines Raves

Was passiert eigentlich, wenn die Polizei wegen einer illegalen Party gerufen wird? Hundertzehn, ein neues Doku-Format von funk und ARD, zeigt in einer aktuellen Episode genau das: Die Auflösung eines illegalen Raves an der Warschauer Straße in Berlin.

Mehrere Beamt:innen der Berliner Polizei lösen aufgrund einer Lärmbeschwerde der Anwohner:innen eine unangemeldete Party auf. Die verärgerten Besuchenden müssen die Örtlichkeit unter der Warschauer Brücke verlassen. Daraufhin kippt die Stimmung.

Selbst organisierte Techno-Veranstaltungen finden häufig unter der Warschauer Brücke, unweit des RAW Geländes, statt und sind in größerem Ausmaße wegen fehlender Anmeldung und Lärmbelästigung illegal.

Hundertzehn ist ein neues „Factual-Format” von ARD und funk. Es begleitet junge Polizeibeamt:innen in ihrem Berufsalltag.

Hier könnt ihr die Rave-Episode von Hundertzehn sehen.