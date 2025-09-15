Hole Club: Rosenheimer Techno-Club geschlossen

Der Hole Club in Rosenheim ist das nächste Opfer des Clubsterbens: Am vergangenen Samstag fand dort die letzte Party statt. Die Gründe für die Schließung sind das veränderte Ausgehverhalten der jüngeren Generation und die gestiegenen Kosten. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen”, so der Club in einem Statement, es gebe „leider keine andere Wahl.”

Das Hole war laut eigenen Angaben der letzte Techno-Club in Rosenheim und damit auch eine wichtige Anlaufstelle für neue DJs. „Es gibt keinen anderen Platz hier, wo du als Newcomer einen Anschlusspunkt findest. Wir haben immer jedem eine Chance gegeben, sich zu beweisen oder mal aufzulegen”, sagt Sam Seethaler aus dem Team des Clubs.

Der Hole Club wurde 2007 gegründet und hatte als einziger Club in Rosenheim eine konsequente Ausrichtung auf elektronische Musik. Im Fokus standen Genres wie Techno, Dub, Drum’n’Bass, aber auch Hip-Hop oder Reggae. Auf dem Line-up standen vor allem DJs der lokalen Szene.