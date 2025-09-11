Sisyphos: Berliner Techno-Club lädt zum „Tag des offenen Tors”

Das Sisyphos feiert 17 Jahre Clubgeschichte. Am heutigen Donnerstag, dem 11. September, lädt der Berliner Club dafür zum „Tag des offenen Tors” ein, um ihn abseits des Partygeschehens kennenzulernen.

Von 15 bis 22 Uhr können „Freund:innen & Nachbar:innen, Mama & Papa, Opa & Oma, Bruder & Schwester, Groß &, Klein, Jung & Alt” auf 17 Jahre Sisyphos-Geschichte zurückblicken. Neben Vorträgen über die Entstehung des Clubs gibt es Musik, Essen und eine Hüpfburg. Erfahrene Mitarbeitende für Ton, Licht und DJs stehen vor Ort bereit, um Einblicke in den Cluballtag zu geben und Fragen zu beantworten. Der Eintritt ist frei.

Das Sisyphos ist ein Club mit Festival-Flair im Berliner Stadtteil Rummelsburg. Gegründet 2008 in einer ehemaligen Hundekuchenfabrik, ist er bekannt für seine langen, bunten Partys auf mehreren Floors, darunter Indoor-Bereiche, der Wintergarten und Open-Air-Areale.