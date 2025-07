Juli 2025: Die einschlägigen Compilations

VA – Gost Zvuk 10 Years (Gost Zvuk)

Gost Zvuk heißt übersetzt so viel wie „staatlich genormter Klang”. Das ist natürlich ironisch gemeint und spielt auf das Ziel des Labels an, russische elektronische Musik jenseits von Klischees zu zeigen. Seit zehn Jahren versteht sich Betreiber Ildar Zaynetdinov als Katalysator, der eine lokale Ästhetik ohne Bezug zur westlichen Szene pushen will, mit Fokus auf langfristige Kollaborationen statt schnellem Hype. Als Kurator mit DIY-Spirit, der nach Sounddesign und Kontext wählt, wodurch auch eine soziokulturelle Dimension der Musik zum Ausdruck kommen soll.

Im digitalen Zeitalter und nicht zuletzt vor dem Ukraine-Krieg eine beachtliche Leistung, sich so lange bewusst gegen Streaming-Algorithmen und ein Musik-Überangebot durchzusetzen. Dabei baut Gost Zvuk gezielt wiederkehrende Artists aus dem eigenen Freundesnetzwerk auf, die statt Genres eine kollektive Handschrift verbindet, die zwischen Hip-Hop, Ambient, Library, Dance, Field Recordings, Space Rock und Techno so ziemlich alles abbildet, was aus Sicht des Labels den Status Quo des russischen Undergrounds ausmacht.

Die 4-fach-LP mit 33 Stücken ist sorgsam sequenziert, mit eigenem Spannungsbogen auf jeder der Vinylseiten. Dabei bildet die Compilation behutsam die Entwicklung von clubbigen Wurzeln hin zu abstrakter Vielfalt ab. Laut und offensichtlich wird das nie, vielmehr trieft es vor Reverb, Tiefe und organisch texturierten Sounds. Die „staatliche Norm”, sie ist hier alles andere als standardisiert, sondern strotzt vor eigenem Anspruch. Leopold Hutter