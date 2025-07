Projekt X: Bochumer Club schließt

Der Bochumer Club Projekt X öffnet am Samstag zum letzten Mal seine Pforten. Zum Abschluss findet ein Event der Reihe „Hard Rave” statt, bei dem der Fokus auf Hardtechno und lokalen DJs liegt. Die Gründe für die Schließung sind nicht bekannt. In den sozialen Medien bedankt sich der Club lediglich für die schöne Zeit.

Das Projekt X liegt zentral in der Bochumer Innenstadt, der musikalische Fokus lag auf Hard Techno und Goa. In diesem Jahr hatte der Club schon einmal zeitweilig geschlossen. Ab dem 20. Juni befand sich das Projekt X in einer Sommerpause. Die endgültige Schließung fällt in eine Zeit, in der viele Clubs wegen gestiegener Kosten unter Druck geraten.