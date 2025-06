Nitzer Ebb: Frontmann Douglas McCarthy mit 58 Jahren verstorben

Douglas McCarthy, Frontmann der britischen EBM-Band Nitzer Ebb, ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Das gab die Band via Instagram bekannt.

McCarthy war eine Ikone der Electronic Body Music, ein Wegbereiter für unzählige Genres der elektronischen Musik und ein Brückenbauer zwischen den Wurzeln der Industrial-Kultur und der heutigen Clublandschaft.

Seine Band Nitzer Ebb prägte mit aggressiven Beats, hämmernden Basslinien und McCarthys unverwechselbarer Stimme die zweite Welle von EBM, inspiriert von Vorreitern wie DAF, aber radikaler, kälter und kompromissloser. Alben wie That Total Age (1987) und Belief (1989) wirkten nicht nur für die EBM-Szene stilbildend, sondern auch für Techno, Industrial und Electro.

Gemeinsam mit Bon Harris und David Gooday gründete Douglas McCarthy 1982 Nitzer Ebb in Chelmsford, England. Nach einigen Umbesetzungen schrumpfte das ursprüngliche Trio von Nitzer Ebb auf das Kern-Duo Douglas McCarthy und Bon Harris. 1990 erschien das Album Showtime, das mit den Singles „Lightning Man” und „Getting Closer” die bis dahin größten kommerziellen Erfolge der Band brachte. Es folgte eine ausgedehnte Welttournee – für viele der Höhepunkt in der Bandgeschichte. 1992 arbeitete McCarthy an Alan Wilders (Depeche Mode) Soloprojekt Recoil mit und steuerte ein Cover des Alex-Harvey-Stücks „Faith Healer” bei. 1995 trennten sich die Wege der Band vorerst.

Nach seiner Hochzeit zog sich der inzwischen 30-jährige McCarthy vorübergehend aus dem Musikgeschäft zurück und begann ein Studium der Design- und Filmwissenschaft in Cambridge. Nach dem Abschluss arbeitete er als Video- und Filmdesigner in London.

Erst fünf Jahre später holte ihn die Musik wieder ein: Der französische Techno-Produzent Terence Fixmer, bekennender Nitzer-Ebb-Fan, überredete McCarthy zur Zusammenarbeit. Unter dem Projektnamen Fixmer/McCarthy entstanden schließlich zwei gemeinsame Alben: Between the Devil (2004) und Into the Night (2008) – rohe, cluborientierte Tracks an der Schnittstelle von EBM und Techno.

Nitzer Ebb in den späten Achtzigern (Foto: IMDB)

2006 kam es zum ersten Reunion-Konzert von Nitzer Ebb mit anschließendem Best-of-Album. Die Band führte das Comeback in den folgenden Jahren fort. Nitzer Ebb tourte und veröffentlichte wieder Alben.

2024 wurde bei McCarthy eine Leberzirrhose diagnostiziert. Er kündigte an, keine Liveauftritte mehr zu spielen, um sich auf seine Heilung konzentrieren zu können. Viele bekannte Künstler:innen aus der elektronischen Musik äußerten nach McCarthys Todesmeldung ihr Beileid. Neben Sven Väth kondolierten etwa Chris Liebing, Marcel Dettmann oder Regis.

McCarthy machte die Maschinenmusik tanzbar, ohne sie zu glätten. Er brachte das Körperliche in eine elektronische Klangwelt, die zuvor oft kühl und abstrakt anmutete. In einer Zeit, in der viele Legenden der elektronischen Musik zur Nostalgie erstarrten, blieb McCarthy zeitlos radikal. Nun ist er im Alter von 58 Jahren verstorben.