- Advertisement -

- Advertisement -

Düsseldorf darf sich auf einen neuen Ort für elektronische Musik freuen: Am 30. Mai eröffnet das Mad Cat Mothership in den umgestalteten Rudas Studios im Medienhafen. Zum Grand Opening erwartet die Gäste ein internationaler Name: Maceo Plex legt auf.

Hinter dem neuen Club steht das Kreativ-Kollektiv Mad Cat, das einen authentischen Ort für Nerds, Träumer und Tänzer schaffen will – abseits der üblichen VIP-Events. Die komplett renovierten Rudas Studios, einst Heimat der legendären Elektronikpioniere Kraftwerk, werden mit modernem Sound zu neuem Leben erweckt.

Das Mad Cat Mothership will mehr sein als nur ein Club: Es ist eine Plattform für elektronische Musik und kreative Subkultur. Nach dem Opening soll der Club im Rahmen der „Selective Fridays” einmal im Monat seine Türen öffnen. Die Veranstalter versprechen internationale Line-ups, die sich von standardisierten Bookings abheben.

Tickets für das Grand Opening mit Maceo Plex sind online für 19 Euro erhältlich.