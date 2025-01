Im Nachtleben Nordenglands zieht ein Skandal um den Missbrauch von Coronahilfen weite Kreise. Sacha Lord muss seine Rolle als Night-Time-Czar [eine Art von der Regierung gestellter Nachtbürgermeister, Anmerkung der Redaktion] unter dem Bürgermeister Greater Manchesters, Andy Burnham, aufgeben. Lord und seine Firma müssen Coronahilfen in der Höhe von 400.000 Pfund zurückzahlen.

Im Mai 2024 stellte die nordenglische Zeitung The Mill in Frage, ob Lords Firma Anspruch auf die erhaltenen 401.928 Pfund hatte. Nach einer Überprüfung hat das Arts Council England zunächst die Rechtmäßigkeit der Zahlung bestätigt, nach weiteren Recherchen nun doch die Rückzahlung der Förderung angeordnet.

Trotz Kritik von Bürgermeister Burnham und der Drohung Lords mit einer Verleumdungsklage hielt The Mill an der Berichterstattung fest und recherchierte weiter. Zudem kündigte das Arts Council England zusätzliche Prüfungen der ursprünglichen Antragstellung an.

Das Geld wurde 2021 an die Firma Primary Events Solutions gezahlt, an der Lord 30 Prozent der Anteile hält. Es handelte sich um eine Zahlung über 401.928 Pfund aus dem staatlichen Cultural Recovery Fund, der Coronahilfen für die britische Kulturlandschaft bereitstellte.

Bei Primary Events Solutions handele es sich aber nach den Recherchen von The Mill um eine Sicherheitsfirma, die keine kulturellen Inhalte produziert habe.

Am 29. Januar gab das Arts Council England bekannt, dass der Zuschuss an Lords Firma zurückgezogen wird: „Nach einer gründlichen Überprüfung des Antrags, den Primary Event Solutions 2021 beim Cultural Recovery Fund eingereicht hat, haben wir entschieden, den zugesprochenen Zuschuss zurückzuziehen, und fordern die Rückzahlung des Betrags.”

Im Anschluss daran gab Lord ein Statement ab, dass er als Night Time Economy Advisor von Greater Manchester zurücktritt, während er weiterhin bestreitet, in Bezug auf das Geld irreführende Angaben gemacht zu haben. Zwar hatte die betreffende Firma 2023 Insolvenz angemeldet. Lord betont aber, dass Primary Events Solutions kulturell Wertvolles geleistet habe, unter anderem habe man mit dem Projekt United We Stream mehr als 500.000 Pfund an Spenden für Veranstaltungsorte eingeworben.

Lord ist eine bedeutende Figur im britischen Nachtleben und der dortigen Szene und besonders bekannt durch seine Rolle als Berater für der Nachtwirtschaft der Region Greater Manchester in Nordengland. Als Mitbegründer des Parklife Festivals und des Warehouse Projects hat er eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der kulturellen Landschaft der Region gespielt.