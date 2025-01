Die belgischen Techno-DJs Amelie Lens und Charlotte de Witte haben gemeinsame Sache gemacht. Am 6. Februar erscheint ihre EP One Mind. Der Titeltrack und „Where Do We Go” bewegen sich an der 140-BPM-Marke und enthalten Acid-Elemente sowie Vocal-Parts von de Witte und Lens. Die EP erscheint auf einem neu gegründeten Sub-Label von de Wittes KNTXT.

Amelie Lens und Charlotte de Witte stellen One Mind außerdem bei mehreren Gigs in der Flanders Expo in Gent vor. Die Tickets für die drei b2b-DJ-Sets sind bereits ausverkauft. Insgesamt treten die beiden DJs an drei Abenden vor 69.000 Menschen auf.

Charlotte de Witte und Amelie Lens sind belgische Techno-DJs und Produzentinnen, die mit ihrem energetischen Sound weltweite Bekanntheit erlangt haben. Beide prägen die internationale Clubszene auch mit eigenen Labels – de Witte mit KNTXT und Lens mit EXHALE.

Tracklist:

1. One Mind

2. Where Do We Go

Format: digital