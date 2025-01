Deezer: Täglich 10.000 KI-generierte Songs

Jeden Tag werden etwa 10.000 KI-generierte Songs auf Deezer veröffentlicht, räumt die Plattform ein. Das sind etwa zehn Prozent der dort täglich neu erscheinen Tracks. Deezer bietet nun ein Tool an, mit dem KI-generierte Musik identifizierbar ist. So soll mehr Transparenz in der Musikbranche geschaffen werden. Deezer äußerte sich in der Vergangenheit weniger klar zum Thema als etwa Streaming-Rivale Spotify. Dieser gab bekannt, dass weniger als ein Prozent der ausgezahlten Tantiemen auf mutmaßlichen KI-Musik-Betrug zurückzuführen sind.

„Generative KI hat das Potenzial, das Musikschaffen und den Musikkonsum positiv zu beeinflussen, aber ihr Einsatz muss von Verantwortung und Sorgfalt geleitet sein”, erklärt Alexis Lanternier, CEO von Deezer, in der oben verlinkten Pressemeldung. Das Erkennungstool soll erweitert werden, sodass KI-generierte Inhalte auch ohne Trainingsdaten erkannt werden können. Deezer plant, es zum „besten KI-Erkennungstool auf dem Markt” zu entwickeln.

„Da künstliche Intelligenz das Musik-Ökosystem zunehmend stört und eine wachsende Menge an KI-Inhalten Streaming-Plattformen wie Deezer überflutet, sind wir stolz darauf, ein innovatives Tool entwickelt zu haben, das die Transparenz für Urheber und Fans gleichermaßen steiger”, erklärt Alexis weiter. Man erwägt zudem, KI-generierte Musik auch als solche zu markieren.