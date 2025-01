Die Berliner Clubcommission organisiert am 5. Februar einen Roundtable, der sich der Rolle von Depression und psychischer Belastung im Nachleben widmet.„Gemeinsam werden wir einen sicheren Raum schaffen, um über die Belastungen zu sprechen, denen wir ausgesetzt sind, und gleichzeitig Möglichkeiten erkunden, wie wir uns selbst und andere unterstützen können”, so der psychosoziale Betreuer Felix von Kirchbach, der den Roundtable moderiert.

Ziel sei nicht nur, Wissen und Werkzeuge zu vermitteln, sondern auch „die Teilnehmer:innen zu befähigen, Ansprechpartner:innen für Kolleg:innen und Gäste” zu sein. Interessierte können sich via mentalhealth@clubcommission.de anmelden.

Das Event findet ab 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Clubcommission in der Brückenstraße 1 in Berlin statt und wird in Deutsch und Englisch abgehalten.