Jörn Elling Wuttke: Alter-Ego-Mitglied kündigt erste Solo-EP an

Alter-Ego-Mitglied Jörn Elling Wuttke kündigt seine erste Solo-EP nach der Auflösung des Duos 2012/2013 an. Pan Sonic Youth erscheint am 31. Januar auf Chiwax.

„Nach Jahren, in denen ich fast immer einen Studiopartner an meiner Seite hatte, ist Pan Sonic Youth die erste elektronische EP, die ich allein produziert habe”, erklärt er dazu gegenüber GROOVE.

„Um mich selbst zu überraschen und langweilige Studio-Souveränität zu vermeiden, habe ich die Tracks weitgehend, mit rudimentären Equipment, in Form von Jam-Sessions analog aufgenommen”, führt der Frankfurter Musiker aus.

Jörn Elling Wuttke ist ein intimer Kenner der Popmusik- und -kultur der vergangenen 60 Jahre, als deren Chronist er in seinem Facebook-Feed tätig ist. Dieses Interesse floss auch direkt in die EP ein. „Ende der 1980er Jahre, als Indie-Rocker und Warp-Records- und Sonic-Youth-Fan, tauchte ich zum ersten Mal tief in das elektronische Klanguniversum ein. Mit der neuen EP habe ich versucht, das noch einmal zu erleben. Denn in jedem Anfang wohnt ein ganz spezieller Zauber.”

Nach dem Ende von Alter Ego ist von Wuttke eine Compilation seiner Band The Sheets erschienen, die von 1985 bis 1990 aktiv war. Mit Oliver Bradford hat er zahllose EPs und Tracks veröffentlicht, unter anderem als Bachelor Kisses, Elektra, Machines, T.C.O.A.H., Tyson, Ultra House und besonders als Thee Church Ov Acid House.

Zuletzt ist eine dritte Thee-Church-Ov-Acid-House-EP bei Pudel Produkte erschienen, im gleichnamigen Club trat das Duo am 24. Dezember live auf.

Tracklisting:

A1. Jörn Elling Wuttke – Pan Sonic Youth (Acid Version)

A2. Jörn Elling Wuttke – Pan Sonic Youth (Original Mix)

B1. Jörn Elling Wuttke – Pan Sonic Youth (Drone Version)

B2. Jörn Elling Wuttke – Pan Sonic Youth (Thee Church Ov Acid House Balearic Mix)

B3. Jörn Elling Wuttke – Pan Sonic Youth (Sampledica Dub)

Format:

12″-EP, digital