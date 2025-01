THING: Queeres Neunziger-Magazin erscheint als Sammelband

THING prägte von 1989 bis 1993 die House-Szene von Chicago. Nun ist das Magazin als Sammelband erhältlich. Es rückte Künstler wie Frankie Knuckles und Larry Heard in den Fokus. Die neue Buchveröffentlichung umfasst 460 Seiten und enthält alle zehn Ausgaben des Magazins.

Das Magazin brachte als zentrales Element der Chicagoer Szene Autor:innen wie Gary Indiana, Dennis Cooper und Vaginal Davis hervor. Das von Robert Ford gegründete THING widmete sich insbesondere dem Underground. Chicago House, queere Stimmen und schwarze Kultur standen im Mittelpunkt des Magazins. In den lokalen Szenen von Chicago und New York gewann es schnell an Popularität. Die Zeitschrift wurde jedoch 1993 eingestellt, als Robert Ford an den Folgen einer AIDS-Erkrankung starb.

Die Themen des Magazins waren vielfältig: Clubkultur, Poesie, Belletristik, Kunst, Interviews und vieles mehr. Es informierte auch über die AIDS-Krise und den Kampf für die queere Befreiung.

Das Buch ist hier erhältlich und kostet 30 US-Dollar.

Doppelseite des THING Magazins (Foto: THING Magazin)