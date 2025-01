Europäischer Festivalbericht 2024: Trend zum Tagesticket und zum frühzeitigen Ticketkauf

Das britische Musikindustriemagazin IQ und die paneuropäische Festivalvereinigung YOUROPE haben den Europäischen Festivalbericht 2024 vorgelegt. In diesem wird ein „Paradigmenwechsel” in der Branche festgestellt. Festivalbesucher:innen stellten „neue Anforderungen” an die Veranstaltungen.

Von den 222 befragten Festivals unterschiedlicher Größe berichteten 48 Prozent von besseren Verkäufen als 2023. 20 Prozent dieser Festivals waren ausverkauft. Der durchschnittliche Ticketpreis für ein mehrtägiges Event lag bei 206,17 Euro, angesichts der Inflation ein moderater Preisanstieg. Die durchschnittliche Dauer der Festivals betrug drei Tage.

Der Preis für ein Tagesticket lag bei 87,10 Euro, ein Anstieg der durchschnittlichen Ticketpreise um 3,45 Prozent. Es wurde beobachtet, dass immer mehr Festivals Tagestickets anbieten, auch wegen der Vorliebe der Besucher:innen für den Komfort eines Hotels gegenüber Camping.

Der CEO von FKP Scorpio, Stephan Thanscheidt, betont zudem die Bedeutung eines frühzeitigen Ticketverkaufs unmittelbar nach dem vorangegangenen Festival und stellt fest, dass eine zeitnahe Verfügbarkeit die Besucherzahlen steigert.

Beizüglich der Herausforderungen für dieses Jahr gaben 67 Prozent der befragten Festivals an, dass die steigenden Produktionskosten ihr größtes Problem seien, 55 Prozent nannten die Künstlerbuchung und 40 Prozent den Ticketverkauf oder die Besucherzahlen.