Unlocked: Promoters: Workshop für Veranstalter in Berlin-Neukölln

Refuge Worldwide und Resident Advisor bieten einen eintägigen Promoter-Workshop an. Unlocked: Promoters findet am Mittwoch, den 12. Februar, in der Niemetzstraße in Neukölln statt.

Bei der Veranstaltung lernen die Teilnehmer:innen alles, was man als Veranstalter einer Clubnacht wissen muss. Erfahrene Branchenkenner:innen geben Einblick in ihre Arbeit. Dazu gehören Juba (ókú), Maryisonacid (African Acid Is The Future), Meg10 (Hoe_mies), Aziz Sarr (Freak De L’Afrique/MAAYA), Lilia van Beukering (RSO/Femme Bass Mafia) und andere.

Es geht um Event-Konzepte und Community, Bookings und Budgets, Marketing und Ticketverkauf sowie Veranstaltungsmanagement und die Schaffung sicherer Räume.

Um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Hintergründe aller gesellschaftlichen Gruppen zu berücksichtigen, werden Tickets vorrangig an Personen mit Fluchthintergrund, BIPoC, LGBTQIA, Menschen mit Behinderungen, FLINTA und/oder armutsbetroffene Personen vergeben. Bewerben kann man sich hier.