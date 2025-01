Boiler Room: Superstruct Entertainment erwirbt Streaming-Plattform

Der europäische Live-Musik-Gigant Superstruct Entertainment hat Boiler Room vom bisherigen Eigentümer DICE übernommen. Das Team von Boiler Room bleibt auch unter der neuen Eigentümerschaft für die Inhalte verantwortlich.

Boiler Room wurde 2021 von der britischen Ticketing-Plattform DICE übernommen. Nach der Ankündigung von DICE, einen großen Anteil am Unternehmen verkaufen zu wollen, hat Superstruct Entertainment Boiler Room vollständig erworben. DICE bleibt weiterhin offizieller Ticketing-Partner.

Boiler Room reiht sich damit in eine wachsende Liste von Unternehmen ein, die sich im Besitz von Superstruct Entertainment befinden, darunter das Wacken Open Air, Brunch Electronik und Boardmasters. Die ID&T-Gruppe, die zu Superstruct gehört, ist auch Eigentümer von Festivals wie Awakenings und Mysteryland. Superstruct Entertainment wird von KKR unterstützt, einer Private-Equity-Firma mit einem geschätzten Nettowert von 132,52 Milliarden US-Dollar.

In einer Pressemitteilung betonte das Team, dass Boiler Room seine einzigartige Identität bewahren und gleichzeitig von den globalen Ressourcen und der Expertise von Superstruct profitieren werde.

Boiler Room wurde 2010 von Blaise Belville gegründet, um elektronische Underground-Musik über Live-Video-Streaming einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Die ursprünglich in London ansässige Plattform hat sich zu einer der einflussreichsten in der Musikszene entwickelt. Mit Veranstaltungen in über 200 Städten und mehr als 8.000 Auftritten von über 5.000 Künstler:innen hat Boiler Room eine große Reichweite etabliert.