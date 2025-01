Rotterdam: Neue Doku über Rave-Szene angekündigt

Eine neue Dokumentation über die Rotterdamer Rave-Kultur wird Ende des Monats erstmals gezeigt. Rotterdam Rave Culture: 30 Years Of Heritage beleuchtet die Entwicklung der Szene, von den Anfängen des Gabber in den Neunzigern bis in die Gegenwart.

Der 45-minütige Film, gedreht von Dennis Van Rijswijk und produziert von Holly Dicker, kombiniert Archivmaterial mit Interviews mit Schlüsselfiguren wie Leonie Neervoort, DJ Panic und George Ruseler von Rotterdam Terror Corps. Die Dokumentation ist Teil des Projekts Holy Ravers, das Van Rijswijk 2022 als Plattform für die Rave-Kultur gründete.

Die Premiere findet am 31. Januar im Rahmen des International Film Festivals Rotterdam statt, das bis zum 9. Februar läuft. Im Anschluss an die Vorführung ist im Club Perron eine Party mit DJs aus dem Film geplant.

„Rotterdam hat eine bedeutende Rave-Geschichte, die mit diesem Film aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird”, so Van Rijswijk. Die Dreharbeiten fanden im Winter 2022 in Clubs, Studios und weiteren Institutionen der Stadt statt.

Hier der Trailer zu Rotterdam Rave Culture: 30 Years Of Heritage.