Geheimclub Magdeburg: Club blickt mit Sorge in die Zukunft

Der Geheimclub in Magdeburg bleibt trotz steigender Betriebskosten und rückläufiger Besucher:innenzahlen weiterhin geöffnet. „Die Kosten für den Betrieb eines Clubs sind in den letzten beiden Jahren ins absolut Untragbare gestiegen, während sich unter Feierwütigen eine regelrechte Partylethargie breit machte”, schreiben die Macher.

Die Clubleitung ist sich der Herausforderungen bewusst, steht aber weiterhin zu ihrer Mission, das Nachtleben als kulturelles Phänomen zu fördern. Zu diesem Zweck plant sie, den Club nicht nur zu erhalten, sondern auch weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Gemeinde neue Wege zu finden, das Nachtleben zu feiern.

Obwohl ursprünglich eine Pause für Januar vorgesehen war, öffnete der Club stattdessen am Wochenende. Das Management sah darin eine Gelegenheit, die lokale Szene neu zu beleben, und lud herzlich ein, sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft des Clubbings zu beteiligen. So sollte eine kollaborative Atmosphäre geschaffen werden, in der sowohl der Club als auch seine Gäste gemeinsam den Weg in die Zukunft finden können.

Ferner betont der Geheimclub Magdeburg die Wichtigkeit von Clubs als kulturelle Einrichtungen und fordert mehr Anerkennung für deren gesellschaftlichen Beitrag. Die Clubleitung ist der Ansicht, dass die Bereitstellung eines verlässlichen Raums für kulturelle Ausdrucksformen von entscheidender Bedeutung ist.

Der Geheimclub im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt existiert seit 2014 und versteht sich als Ort für elektronische Musik. „Techno auf dem Gate7 Floor”, erwartet die Besucher:innen nach Aussage des Clubs, „und je nach Veranstaltung ein Kontrastprogramm – House, Trance, Goa, Drum’n’Bass, Breakbeat… – auf dem Red Maze Floor. Konsequent. Bei uns läuft kein Hardtekk, kein EDM, kein Black, keine Charts.” Never Stop, Nest Fetisch, Welcome To Hell oder Psydays gehören zu den Veranstaltungen und veranstaltenden Kollektiven im Geheimclub.

Alarico oder Alex.Do gehören zu den bekannteren DJs, die im Geheimclub aufgetreten sind, neben den Partys finden dort auch Spieleabende und DJ-Workshops statt, mit dem Applaus Award wurde der Geheimclub mit einem der renommiertesten Clubpreise in Deutschland ausgezeichnet.

Im vergangenen Sommer nahm Resident Radio Blackout einen Mix für unsere Resident-Podcast-Reihe auf.