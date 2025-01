Die US-amerikanische Electronica-Band Darkside kündigt ihr drittes Album an. Nothing soll am 28. Februar bei Matador erscheinen. Nicolas Jaar, Dave Harrington und der kürzlich hinzugekommene Schlagzeuger Tlacael Esparza werden außerdem in diesem Jahr mit ihrem neuen Material auf Tournee gehen.

Nothing wurde in Paris und Los Angeles aufgenommen. Die Tracks „Graucha Max” und die neue Single „S.N.C” lassen sich bereits hören. Man kann das Album auf Vinyl, als Download und auf CD vorbestellen.

Das Projekt Darkside startete 2011, als Nicolás Jaar und Dave Harrington erstmals Synths und Gitarre zusammenbrachten. Beide sind bekannt für ihre atmosphärischen Alben und Live-Auftritte. Aus der Zusammenarbeit entstanden die beiden Alben Psychic (2013) und Spiral (2021).

Darkside – Nothing

VÖ: 28. Februar 2025

Verfügbare Formate: Vinyl, CD, Digitaler Download und Streaming

Tracklist:



01. „Slau

02. „S.N.C”

03. „Are You Tired”

04. „Graucha Max”

05. „American References”

06. „Heavy Is Good For This”

07. „Hell Suite (Part I)”

08. „Hell Suite (Part II)”

09. „Sin El Sol No Hay Nada”