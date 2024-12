Fat Tony: Britischer DJ landet nach Angriff in der Notaufnahme

Der DJ und Social-Media-Star Tony Marnach, auch als Fat Tony bekannt, wurde am vergangenen Wochenende bei einem Auftritt im südenglischen The Lido Margate angegriffen und verletzt. Der Vorfall endete für ihn in der Notaufnahme.

In einem Video zeigte Marnach ein stark geschwollenes Auge und schrieb: „Ein anderer DJ hat mich während meines Gigs angegriffen und bewusstlos geschlagen. Ich verbrachte die Nacht im Krankenhaus und musste meinen geplanten Auftritt in London absagen.”

Der Angriff begann, als der andere DJ mit seiner Entourage in das DJ-Pult drängte, während Marnach noch auflegte. Nach einem Streit und mehreren Schubsern schien die Situation zunächst deeskaliert. Doch Marnach berichtete, dass ein Begleiter des DJs ihn homophob beleidigte, bevor ihn der DJ niederschlug. Zeugen berichteten, dass der Angreifer sogar versuchte, Marnach am Boden liegend auf den Kopf zu treten.

Den Namen des anderen DJs teilte Manarch nicht, er meldete den Angriff jedoch als homophobe Straftat und erklärte, dass er seitdem unter Schock stehe. Die Polizei von Kent untersucht den Fall.

Die vollständigen Instagram-Posts von Marnach mit weiteren Einblicken zum Vorfall findet ihr hier.

Fat Tony war als DJ vor allem in den Neunzigern ein wichtiger Teil der Londoner Szene, aber auch im New Yorker Underground und dessen LGBTQ+-Szene. Seitdem hat er sich als Social-Media-Persönlichkeit etabliert und bewegt sich in der britischen High-Society.