Hamburg: Clubförderung um 1,3 Millionen Euro erhöht

Hamburg investiert in Zukunft stärker in die Club- und Livemusikszene und in die Förderung von Nachwuchskünstler:innen. Die rot-grüne Koalition stellt für die Jahre 2025 und 2026 zusätzliche 1,3 Millionen Euro bereit. Davon fließen 500.000 Euro im Jahr 2025 und 800.000 Euro im Folgejahr direkt in die Förderung von Musikspielstätten. Zusammen mit dem bestehenden Live Concert Account (350.000 Euro jährlich) überschreitet die jährliche Unterstützung erstmals die Marke von einer Million Euro.

Der Clubkombinat Hamburg e.V. zeigte sich zufrieden mit dem Beschluss. „Die Erhöhung stärkt die Clublandschaft und setzt ein wichtiges Zeichen für die Live-Kultur”, betont die Vorsitzende Anna Lafrentz. Kleine und mittelgroße Clubs profitieren besonders von den zusätzlichen Mitteln, weil sie eine wichtige Rolle in der Nachwuchsförderung spielen.

Die neuen Fördergelder sollen unkompliziert beantragt werden können. Erfolgreiche Antragsteller:innen, die in diesem Jahr bereits Mittel erhalten haben, müssen keine erneuten Nachweise über die Clubgröße einreichen. Auch beim Verwendungsnachweis will die Behörde den bürokratischen Aufwand reduzieren.

Hamburgs Senat plant, die Clubförderung in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Bereits in der nächsten Legislaturperiode soll eine neue Förderrichtlinie entstehen, die die Vergabe transparenter und nachhaltiger gestaltet. Die Bürgerschaft entscheidet über den Doppelhaushalt 2025/2026 vom 16. bis 18. Dezember 2024.