Robert Hood: Reissue seines Opus Magnum zum 30. Jubiläum

Robert Hoods Technomeilenstein Internal Empire feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Tresor Records legt das Album zu diesem Anlass neu auf, in limitierter Auflage als Doppel-LP in rotem Vinyl, ergänzt durch ein Artwork-Poster samt Kassette.

Internal Empire gilt als Meilenstein der Techno- und Tresor-Geschichte. Es baut auf dem Sound von Hoods ebenfalls auf Tresor Records erschienenen Album Waveform Transmission Vol. 2 auf, bildet den abstrakten Gegenpol zum clublastigen Schwesteralbum Minimal Nation und festigte seinen Status als Wegbereiter des Minimalismus. Das Album vereint prägende Rhythmen und eine enorme Einfachheit, die bis heute Generationen von Künstler:innen beeinflusst.

„Ich stand vor der Herausforderung, an Minimal Nation anzuknüpfen”, sagt Robert Hood zur Entstehung des Albums. „Ich sagte alle meine Tourdaten für den Sommer ab, richtete mir mein Studio im Wohnzimmer ein und begann an Internal Empire zu arbeiten. Meine Absicht war es, etwas völlig anderes zu schaffen. Als ich aus meinem Wohnzimmerfenster auf Detroit blickte und Leute vorbeigehen sah, entwickelte sich für mich eine neue Perspektive. Mein Blick richtete sich auf die Welt in mir selbst.”

Im Rahmen des Jubiläums wird außerdem ein Ausschnitt aus Arthur Jafas APEX-Videoarbeit gezeigt, in der Hoods Track „Minus” zu hören ist. Das Video wurde unter anderem auf dem Festival Tresor 31, in der Julia Stoschek Foundation, im MoMa und im Stedelijk Museum Amsterdam gezeigt . Einen ersten Einblick findet ihr hier.

Die Limited Edition kann über Bandcamp vorbestellt werden.

Robert Hood – Internal Empire (30 Years Anniversary Edition) [Tresor Records]

A1 Internal Empire

A2 Minus

B1 Within

B2 Home

C Rek

D1 Chase

D2 Spirit Level

Format: 2LP Vinyl

VÖ: 31.01.2025