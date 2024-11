Watergate: Line-ups für Dezember angekündigt

Zum Jahresende verabschiedet sich das Watergate mit einem imposanten Line-up. Der Dezember verspricht einen Endspurt mit einigen großen Namen. Unter anderem spielen: Freddy K, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Kölsch, Malugi, FJAAK und Kevin de Vries. Diesen Sonntag findet die Teenage Dreams mit DJ Heartstring und southstar statt. Zu den einzelnen Veranstaltungen kommt ihr hier.

Der Kalender ist allerdings noch nicht komplett; beispielsweise wurde das Silvester-Line-up für die Party mit dem Namen „Every End Is A New Beginning” noch nicht veröffentlicht, auch die fixe Terminierung der letzten New Kids On Acid mit Ricardo Villalobos steht noch aus.

Im September kündigte das Watergate seine Schließung zum Jahresende an.