Arthur Baker: Wegweisender Produzent kündigt Autobiografie an

Arthur Baker kündigt seine Autobiografie an. Das 400-seitige Buch erscheint unter dem Titel Looking for the Perfect Beat: Remixing and Reshaping Hip-Hop, Rock and Rhythms, ist ab dem 27. März 2025 erhätlich und kostet 25 Pfund (30 Euro).

Arthur Baker produzierte 1982 „Planet Rock” von Afrika Bambaataa and The Soul Sonic Force und begründete damit die Samplingkultur, weil das Stück auf den beiden Kraftwerk-Nummern „Trans Europe Express” und „Numbers” aufbaute. Später arbeitete er mit Planet Patrol, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Diana Ross, den Pet Shop Boys und New Order zusammen.

„Es ist immer noch eine Freude, zu sehen, wie Menschen in einem Club auf die Musik reagieren, die ich für sie gemacht habe”, sagt Baker. „Und ich bin nach wie vor auf der Suche nach dem perfekten Beat.”

Hier könnt ihr das Buch vorbestellen.