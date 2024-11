Am 31. Dezember lädt die Renate zur möglicherweise letzten Silvesterfeier am aktuellen Standort. 2025 soll der Club in Berlin-Friedrichshain schließen. Unter dem Titel „Last Chance To Dance” wartet die Renate aber nochmal mit einem breiten Programm auf, das sich bis in den 2. Januar zieht.

Das Line-up für die 40-stündige Silvesterparty vereint Acts wie Tarkno, Alienata, Beatrice x Aoife, Reka Zalan x Vy Tran, Caniche und Sparkling Water Dreams. Neben der Musik dürfen sich die Gäst:innen auf Performances, Tarot-Karten-Lesungen und weitere Überraschungen einstellen.

Hier das gesamte Line-up für die vielleicht letzte Silvesterparty in der Renate: