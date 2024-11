Leser:innenpoll 2024: Fette Preise für eure Meinung

Wieder ein Jahr geschafft, also fast! Bevor jemand die Fünf hinten dran schraubt, geht man kurz in sich. Fragt sich: Wie war’s? Und merkt, dass Clubs sterben, viele woanders feiern und trotzdem: Eigentlich war dieses clubkulturelle Jahr doch ganz …

… okay? Wir wollen es von euch im GROOVE-Leser:innenpoll 2024 wissen. Wie habt ihr dieses Clubjahr 2024 erlebt? Was hat euch auf dem Dancefloor bewegt? Welcher Festivalacker war in diesem Jahr besonders abgedreht? Und was ist die neue Techno-Realität?

Weil wir eure Gedanken schätzen, verlosen wir unter allen ausgefüllten Umfragen tolle Preise. Ob Bluetoothspeaker, Studio-Software, DJ-Controller, Festivaltickets, Bücher oder Klamotten – ihr sucht aus, wir liefern!

Der GROOVE-Leser:innenpoll läuft bis 8. Dezember 2024.

Hier geht’s zum Poll.

SOUNDBOKS 4

1x Speaker

Mit fünf Litern Diesel war man in den Neunzigern ganz gut dabei, meint Opa Hans. Heute geht draußen laut so: SOUNDBOKS 4 ausgepackt, mit dem Handy verbunden, play. Damit liefert man auf jedem semilegal… äh, angemeldeten Rave, ohne die, Achtung, Umwelt zu verpesten. Übrigens, pssst: Jetzt mit noch stärkerem Akku, der locker drei Tage Zeltplatz durchhält! UVP: 999 Euro

soundboks.de

Native Instruments

1x Komplete 15 Collector’s Edition

Die Komplete 15 Collector’s Edition von Native Instruments ist das ultimative Paket für Musiker:innen und Produzent:innen, die auf der Suche nach einem umfangreichen und professionellen Produktionswerkzeug sind. Diese Edition enthält nicht nur Komplete 15, sondern auch eine riesige Sammlung an Software-Instrumenten, Effekten und Libraries, die deine Kreativität auf die nächste Stufe heben. Mit über 115.000 Sounds, darunter legendäre Synthesizer, Drums, Orgeln, und Keyboards, bietet dieses Bundle alles, was du für professionelle Musikproduktionen benötigst. UVP: 1799 Euro

native-instruments.com

Native Instruments

Traktor X1 MK3

1x DJ-Controller

Der Traktor X1 MK3 von Native Instruments ist ein kompakter DJ-Controller speziell für Traktor Pro 4. Mit intuitiven Touch-Strip-Reglern, hochpräzisen Fadern und RGB-beleuchteten Tasten bietet der X1 MK3 präzise Kontrolle über Tracks, Effekte und Loops. Der Controller ist ideal für DJs, die ihre Performance optimieren möchten, ohne auf zusätzliche Hardware zurückgreifen zu müssen. Durch die USB-C-Verbindung und das robuste, tragbare Design ist der X1 MK3 auch perfekt für mobile DJs und Live-Performances geeignet. UVP: 299 Euro

native-instruments.com

Native Instruments

Traktor Z1 MK3

1x DJ-Controller

Der Traktor Z1 MK3 von Native Instruments ist der perfekte DJ-Controller für alle, die mit Traktor Pro 4 arbeiten und Wert auf eine mobile Lösung legen – ohne auf professionelle Features zu verzichten. Kompakt und tragbar, bietet der Z1 alle wichtigen Funktionen, um deine Traktor-Software direkt zu steuern. Mit zwei Kanälen, einem integrierten Audio-Interface und Touch-fähigen Reglern ermöglicht der Z1 außerdem eine nahtlose Performance, egal ob im Club oder beim Üben zu Hause. UVP: 259 Euro

native-instruments.com

Bitwig Studio

1x Digital Audio Workstation

Claude Young ist Fan, Stimming schon länger und Luke Slater lässt sich davon regelmäßig wegblasen: Wer Bitwig auch benutzt, alle schwärmen von Workflow und Bedienbarkeit der DAW. Die Software gibt’s zwar keine zehn Jahre – Bitwig hat sich aber schnell zu einem ernsthaften Konkurrenten im Studio-Game entwickelt. Mit ein Grund: die mächtigen Modulationsmöglichkeiten. Außerdem geht Bitwig Studio superschonend mit den Ressourcen deines Laptops um. Wir verlosen die aktuelle Vollversion der DAW. UVP: 298 Euro

bitwig.com

IK Multimedia ARC Studio

1x Monitoring

Mixing auf neuem Level: Mit dem ARC Studio von IK Multimedia holt ihr euch präzises Raumklang-Management direkt ins Studio. Dank hochmoderner Software und Raumanalyse-Kalibrierung optimiert ihr die Akustik eures Arbeitsbereichs – für klare Sounds, die genauso unverfälscht klingen wie dein perfekter Mix. UVP: 269 Euro

ikmultimedia.com

u-he Diva

1x Synthesizer-Plug-in

u-he macht Synthesizer als Software – eine der besten, die es gibt. Jedenfalls schieben sie uns mit ihrem Software-Synthie Diva einige der großen Klassiker der Siebziger und Achtziger ins Studio. u-he hat dafür Oszillatoren, Filter und Hüllkurven dieser Synthesizer modelliert. Diva war auch der erste Software-Synthie, der Methoden aus der Schaltungssimulation angewendet hat. Klingt gut? Dann hol’ dir erstklassigen Sound im übersichtlichen Interface mit vielen Details und unerschöpflichen Möglichkeiten für deine Analog-Vibes. UVP: 179 Euro

u-he.com

AlphaTheta DDJ-FLX2

1x DJ-Controller

Der DDJ-FLX2 von AlphaTheta ist der perfekte DJ-Controller für alle, die ihre Performance in einem Rucksack rumtragen wollen. Leicht und kompakt funktioniert der Controller mit allen gängigen DJ-Anwendungen wie rekordbox oder day. Die Smart-Fader-Funktionen erleichtern das Mixing, indem sie automatisch BPM, Lautstärke und Bass anpassen. Mit dem Performance-Pad kannst du außerdem kreative Effekte und Hot Cues in dein Set integrieren. Und: Der DDJ-FLX2 unterstützt Musikstreaming-Dienste wie Apple Music, TIDAL oder Beatport. UVP: 189 Euro

alphatheta.com

Sonos Roam 2

1x Speaker (blau)

Sonos steht für smarte Speaker – haben Wumms, schauen gut aus, kann man überall mitnehmen. Wen es bei Schneefall und Kälte nicht in der Wohnung hält, der trifft mit dem portablen Sonos Roam 2 die optimale Wahl. Skifahren, Rodeln oder Eislaufen, mit dem staub-, sturz- und-wasserdichtem Abenteuer-Buddy machen die winterlichen Aktivitäten gleich mehr Spaß. Superklein zum Mitnehmen, supergroß im Sound! UVP: 199 Euro

sonos.com

Zoom LiveTrak L6

1x Digitalmixer

Der neue LiveTrak L6 von Zoom ist ein 10-Spur-Digitalmixer, der speziell für Livemusik-Performances, Proben und Podcast-Aufnahmen entwickelt wurde. Mit seinen zwei Mikrofoneingängen, acht Lineeingängen, komplett anpassbaren EQ-Optionen, integrierten Effekten und einer Live-Sampling-Funktion bietet der L6 eine hervorragende Klangqualität und Kontrolle über dein Setup. Er kann bis zu zwölf Spuren gleichzeitig in 32-Bit-Float aufnehmen und ermöglicht so perfekte Aufnahmen, ohne den Aufnahmepegel einstellen zu müssen. Über die integrierte MIDI-Schnitstelle lässt sich externes Equipment einbinden und steuern. Besonders praktisch: die integrierte USB-Schnittstelle, mit der du deinen Mix direkt auf den Computer streamen kannst. UVP: 339 Euro

zoomcorp.com

Marshall

Motif II ANC

1x In-Ear-Kopfhörer

Die Marshall Motif II ANC sind kompakte Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und einem Sound, der den Club durch deine Gehörgänge schiebt. Mit bis zu 43 Stunden Akkulaufzeit halten die Kopfhörer außerdem länger durch als jede Klubnacht. Ach ja: Das Ladecase ist aus 70 Prozent recyceltem Kunststoff gefertigt und unterstützt kabelloses Laden. Willst du nicht mehr hergeben! UVP: 149 Euro

marshall.com

Dispersion

1x Promotion für deinen Vinyl-Release

Ben Sims, Chris Liebing oder Mary Yuzovskaya tun es schon lange. Labels wie Delsin, Mobilee und Hot Creations auch. Und du? Könntest bald Promo mit Dispersion machen. Die Agentur vernetzt dich mit knapp zwei Jahrzehnten elektronischer Dancefloor-Erfahrung – damit deine Musik garantiert in den richtigen Postfächern landet.

dispersionpr.com

Alpha Industries

MA-1 CS Vintage Green

1x Bomberjacke in Größe M

Zeitloser Style trifft auf maximale Funktionalität: Die MA-1 CS Bomberjacke von Alpha Industries in Vintage Green ist ein echter Klassiker. Egal, ob du durch die Nacht streifst oder nur schnell zum Bäcker musst – mit dieser Jacke bist du immer lässig unterwegs. Robust, warm und mit dem ikonischen Design von Alpha Industries wird die MA-1 CS garantiert deine neue Lieblingsjacke. Wir verlosen sie in Größe M und Vintage Green. UVP: 190 Euro

alphaindustries.eu

Vertere Berlin

1x Parka (grau) Unisex

Richtig guter Parka? Sollte nicht nur Hingucker sein, sondern auch ein zuverlässiger Begleiter bei niedrigeren Temperaturen. Mit dem Berlin Parka von Vertere bekommst du beides: zeitloser Stil und praktische Details wie eine großzügige Kapuze, elastische Bündchen und robustes Material. Damit dir Wind wie Kälte nichts ausmachen und du trotzdem super ausschaust. UVP: 179 Euro

vertere-berlin.com

On Vacation Dolce Vita

1x Sweater (Rose) Unisex

Dolce Vita steht im Brockhaus unter: entspannt mit den Liebsten auf dem Sonnendeck rumhängen und irgendwas mit bunten Schirmchen aus schönen Gläsern schlürfen. Weil man das im deutschen Wintermärchen schnell mal vergessen kann, steht es auf diesem Sweater von On Vacation sicherheitshalber drauf. Gedankenstütze in Rosé – so wie der Spritz, nur mit mehr Lebensstil. UVP: 79 Euro

on-vacation.club

Ucon Acrobatics

Jannik Medium

1x Rucksack

Stylisch, praktisch und bereit für jedes Abenteuer: Der Jannik Medium Backpack vereint cleane Ästhetik mit durchdachten Features. Aus recyceltem Polyester gefertigt, ist er nicht nur umweltfreundlich, sondern auch robust. Mit einem geräumigen Hauptfach, gepolstertem Laptopfach und cleveren Seitentaschen bist du für Alltag, Reisen oder spontane Ausflüge bestens gerüstet. Ein Rucksack, der immer mithält – von der Bahn zur Bühne und wieder zurück. UVP: 199 Euro

ucon-acrobatics.com

Tresor

1x Cap + Beanie-Bundle

Lustige Leute sagen Helm dazu, wir meinen: Ob Beanie oder Cap – Hauptsache Tresor. Mit diesem Bundle bekommst du beides für maximale Technoidentifikation.

tresorberlin.com

Artcity

KOA-XULI CHROME47

1x Shirt

Artcity verbindet, dieses Shirt auch: CHROME47 ist ein Statement-Piece für Fans urbaner Ästhetik. Entstanden in Kollabo zwischen Studio KOA und Designer:in Xuli, hebt sich dieses T-Shirt durch seinen aufwendig gesiebdruckten Look ab, der den metallischen Charme des Stadtlebens widerspiegelt. Die limitierte Auflage von nur 50 Stück macht das Shirt zu einem exklusiven Sammlerstück für Streetwear-Enthusiast:innen. UVP: 35 Euro

artcity.bigcartel.com

Artcity

N.APFEL Customized

1x Cap

Nochmal Artcity, der Kunstverein aus Berlin: Wir dürfen eine limitierte Cap verlosen – handgebleacht von Designer Niklas Apfel und damit so unique wie dein Auftritt. Übrigens: Designer Niklas Apfel hat für die Customized-Cap nur 30-mal in die Bleiche gegriffen, das heißt: Limitierter geht’s nicht. Wer ein modisches Statement setzen und lokale Kreativität fördern will, setzt sich Artcity auf. UVP: 45 Euro

artcity.bigcartel.com

BSWR

1x Goth Queen Cap

Muss ja nicht jede:r ein tolles Tattoo haben. Die Cap reicht auch – kommt jedenfalls aus den Händen von Bowser Tattoo. In Berlin und bei Insta kennt man das schon. Sofern man mal ein Tattoo haben will – mit einer lustigen Katze und einem lustigen Spruch. Und dann doch erst mal die Kappe aufsetzt. UVP: 34 Euro

bwsr.shop

Keller Kreuzberg

1x Socken, 1x Fächer und 1x Feuerzeug

Keller Kreuzberg steht für: queeren Fokus und sexpositive Vibes. Im Berliner Laden in der Reichenberger Straße sollte unbedingt vorbeischauen, wer das gerne auch in Alltagsaccessoires zeigen will. Wir verlosen deshalb einmal queere Socken, fächernde Luft und ein Feuerzeug. Außerdem: Sticker, Sticker, Sticker!

kellerkreuzberg.com

Blitz

1x Fashion Bundle

Nett hier, aber waren Sie schon mal in München? Da steht der Blitz Club, auch nicht die falscheste Adresse, wenn man Techno hört und damit nicht TikTok meint. Die hauseigene Modemarke schneidert einem außerdem Shirts und Hoodies an den tanzerprobten Astralkörper. Alles 100 Prozent Baumwolle, von fairen Händen in Portugal gemacht. Wir verlosen die Neueinrichtung deines Kleiderschranks: zwei Shirts, ebenso viele Longsleeves und ein Hoodie im Gesamtwert von 280 Euro.

blitz.club

Dominik Eulberg

Von Angesicht zu Angesicht (Kosmos Verlag)

1x Buch

Von Angesicht zu Angesicht mit Raupe Nimmersatt oder Biene Maja – und statt Basslines brummen die Bilder. Denn Dominik Eulberg macht nicht nur schöne Musik. Er kennt sich auch im Garten Eden aus. Wir machen mit ihm den Einstiegskurs zum Hobbybiologen auf hochauflösenden 208 Seiten. UVP: 38 Euro

www.kosmos.de

Golden Pudel-Ethnographie

Atmosphäre, Netzwerke und Reputation in einem Hamburger Nachtclub

3x Buch

Mit der Golden Pudel-Ethnographie blickst du hinter die Kulissen eines Hamburger Originals. Dieses Buch zeigt, was den Pudel seit über 30 Jahren ausmacht: Atmosphäre, Netzwerke, und die Kunst, einen Club zu einer Institution zu machen. Ob Stammgast oder ferne Beobachterin, hier treffen spannende Einblicke in das wilde Miteinander auf die besondere Reputation, die den Pudel zur Legende werden ließ. UVP: 29 Euro

www.transcript-verlag.de

Yuma Hampejs & Marcel Schulze

Electronic Body Music (Elektronische Körpermusik)

3x Buch

Schon mal gefragt, zu was wir da eigentlich tanzen? Tja, Electronic Body Music gibt es vor: In elf Kapiteln beleuchten Yuma Hampejs und Marcel Schulze den Weg des Genres von den Ursprüngen in Düsseldorf bis zur weltweiten Szene. Mit Beiträgen von über 150 Künstler:innen bietet das Buch tiefe Einblicke, 33 Bandgeschichten und über 170 Illustrationen – ein Muss für EBM-Fans und alle, die die kulturelle Bedeutung des Genres verstehen möchten. UVP: 37,50 €

www.elektronische-koerpermusik.de

Uwe Schütte

Wir sind die Roboter (Penguin)

3x Buch

Nach 50 Jahren immer noch stabil: die Autobahn. Statt Lichthupen-ADHS auf der linken Spur hören wir aber lieber Kraftwerk – und lesen danach alles, was es über die Mensch-Maschinen-Musiker zu wissen gilt. Ist nämlich einiges! Und weil sich niemand so gut damit auskennt wie Uwe Schütte, programmieren wir uns auf 384 Seiten gleich neu. UVP: 18 Euro

www.penguin.de

Sven Väth

Four Decades Behind the Decks (Cocoon)

3x Buch

In 40 Jahren hat er einiges mitgenommen – Musikgeschichte im OMEN, Cocoon-Events auf Ibiza und natürlich: die Loveparade. Nach jahrelanger Archivarbeit schließt Sven Väth hinter 333 Seiten sein Kapitel. Um neben seinen Erfahrungen als DJ, Clubbetreiber, Produzent und Unternehmer zukünftig auch Buchautor in seine Bio zu schreiben. UVP: 99 Euro

www.cocoon.net

Nachti 2025

1×2 Festivaltickets

Nachtdigital (Foto: Presse)

Sachsen, Schullandheim, schöne Sache! Fürs Nachti fährt man zwischen 1. und 3. August 2025 abermals die Zeltstangen aus – bessere Gründe fürs Freiluftübernachten findet man nämlich nicht. Schon gar nicht in Olganitz. Mit 3000 Besucher:innen bleibt es beim Nachti angenehm kuschlig. Das Line-up verspricht wie in vergangenen Spielzeiten allerdings Gedränge beim Ticketverkauf. Nicht mit uns! Wir verlosen 1×2 Festivaltickets. Tickets ab: 215 Euro

nachtdigital.de

Lighthouse 2025

1×2 Festivaltickets

Lighthouse (Foto: Presse)

Das Lighthouse Festival findet 2025 zum zwölften Mal auf Istrien statt. Vom 29. Mai bis 2. Juni holt man sich mit 5-Sterne-Line-up die Grundbräune für die Sommermonate, das heißt: Koffer packen, Badehose nicht vergessen. Und zu Techno, House und dem Dazwischen am Strand ausführen. Wir verlosen 1×2 Festivalpässe ohne Unterkunft. Tickets ab: 169 Euro

lighthouse.plus

Grand Lighthouse 2025

1×2 Festivaltickets

The Grand Lighthouse (Foto: Josha Lohrengel)

Das Lighthouse kennt ihr vom letzten Strandurlaub in Kroatien. 2025 rieselt es aber auch im Kaiser-Kurort Bad Gastein. Vom 25. bis 28. Januar findet dort das Grand Lighthouse Festival statt. Neben weißen Pisten schnallen sich unter anderem Touring-DJs ans Deck. Viele weitere werden zum Après-Ski-Rave folgen. Bock auf Schnee? Wir verlosen zwei Festivalpässe ohne Unterkunft. Tickets: ab 209 Euro

lighthouse.plus

Time Warp 2025 Mannheim

1×2 Festivaltickets

Time Warp in Mannheim (Foto: Presse)

Zückt den Moleskinekalender: Die nächste Time Warp findet am 5. April 2025 statt. Nach der runden Jubiläumsparty im letzten Jahr geht’s dieses Jahr in der Maimarkthalle munter weiter: Fünf Floors, 19 Stunden Druckluft, 100 Prozent Champions-League-Programm – funktioniert in Mannheim ja nicht ohne Grund seit 1994. Tickets ab: 89 Euro

time-warp.de

Docklands 2025

1×2 Festivaltickets

Docklands (Foto: Jonathan Braasch)

Das Docklands ist das beste Festival in Münster. Darf man so sagen? Man sollte! Egal für welche der vier Open-Air-Bühnen du dich entscheidest, zu welchem Set du dich verlierst oder auf welcher Aftershow du dich wiederfindest – wir verlosen 1×2 Tickets für den 31. Mai 2025 und den besten Sommergruß im Münsterland. Tickets ab: 45 Euro

docklands-festival.de

Nation of Gondwana 2025

1×2 Festivaltickets

Der Grünefelder Frauenchor bei seinem zehnten Nation-Jubiläum (Foto: Ringo Stephan)

Keine Autostunde von Berlin flüchten jedes Jahr Tausende in eine Parallelwelt zur Nation of Gondwana. 2025 findet das Festival in Grünefeld zum 31. Mal statt. Vom 18. bis 20. Juli wird zwischen Birke, See und dem vielleicht schönsten Festivalacker wieder nach einer neuen Realität gesucht – sofern man eines der begehrten Tickets ergattert. Wir verlosen 1×2 Tickets, weil Eskapismus aus der Gegenwart im Doppelpack noch mehr Freude bereitet.

pyonen.de

Feel Festival 2025

1×2 Festivaltickets

Kein Haus am See, dafür ein ganzes Festival: Das Feel findet vom 24. bis 27. Juli 2025 in Lichterfeld-Schacksdorf am Bergheider See statt. Das ist ein kühles Nass irgendwo zwischen Dresden und Berlin. Und da findet man hin, wenn man ein großes Line-up, Bastelkurse, Yoga-Workshops und Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit fühlt. Tickets ab: 53 Euro

feel-festival.de

Fusion Club

1x Jahresticket

Fusion Club Münster (Foto: Presse)

Wer in NRW zu House und Techno feiern will, kommt am Fusion Club nicht vorbei. Seit über 25 Jahren zieht es Raver:innen in die ehemalige Fabrikhalle am Haverkamp. Auf mehreren Floors tanzt man zu den Sounds lokaler und internationaler DJ Größen, im Chillroom erholt man sich von ihr und im „Outdoorbereich” wärmt man sich für die neue Runde auf. Übrigens: Wer einmal kommt, wird öfter kommen. Deshalb verlosen wir für alle ab 18 Jahren ein Jahresticket (+1 bei jeder Veranstaltung).

fusion-club.de

Pollerwiesen 2025

1×2 Festivaltickets

PollerWiesen 2022 (Foto: Joseph Strauch)

Die Pollerwiesen finden am 8. Juni 2025 statt. Und zwar im Revierpark Wischlingen in Dortmund. Wer kommt, wird noch bekanntgegeben. Glaskugel gibt’s keine, aber: Die Line-ups der letzten Jahre legen die Vermutung nahe, dass man sich im Pott wieder mal auf hochklassigen Techno, House und deren Mischformen einigen darf. Tickets: 39 Euro

pollerwiesen.org

Donaufestival 2025

1×2 Festivaltickets

Amnesia Scanner & Freeka Tet dekonstruierten vor sich hin (Foto: David Višnjić)

Das Donaufestival findet wie jedes Jahr im österreichischen Krems statt. Dort könnte man es auch ohne Champions-League-Line-up der elektronischen Musik ganz gut aushalten, bloß: Könnte heißt nicht müsste! Deshalb packen wir 1×2 Donaufestivalpässe fürs erste Festival-Wochenende vom 2. bis 4. Mai für den anspruchsvollen Ausflug ins Marillenland obendrauf. Tickets ab: 85 Euro

donaufestival.at

Garbicz 2025

1×2 Festivaltickets

Sommer, Sonne, Stimmung (Foto: Iris Piers)

Wer war schon mal in Polen, Hände hoch! Für das Garbicz, keine zwei Stunden von Berlin entfernt, lohnt sich der Grenzgängerausflug auf jeden Fall. Vom 31. Juli bis 4. August 2025 verlängert man das Wochenende – wer es auf das Line-up schafft, geben die Organisator:innen bald bekannt. Wir verlosen 1×2 Festivaltickets vorab. Tickets ab: 240 Euro

garbiczfestival.com

Tresor

1x 12″ Vinyl Bundle

Datashader – Digital Entropy (Tresor.364)

IMOGEN – Metanoia (Tresor.367)

Kerrie – Machine Alliance (Tresor.370)

Helena Hauff – Multiply Your Absurdities (Tresor.372)

tresorberlin.com

Tresor

1x Detroit Vinyl Bundle

Scan 7 – Dark Territory (Tresor57)

Infiniti – Skynet (Tresor105)

Cybotron – Parallel Shift (Tresor313)

DJ Stingray 313 – Industry 4.0 EP (Tresor337)

tresorberlin.com

Mute

1x Plattenpaket

Alessandro Cortini – Nati Infiniti (STUMM888)

Ben Frost – Aurora 10th anniversary edition (XSTUMM368)

mute.com

Mute

1x CD-Paket

Yann Tiersen – Kerper Complete CD-Boxset (CDSTUMM502)

Throbbing Gristle – The Third Eye Movement (TGCD22)

Alessandro Cortini – Nati Infiniti (CDSTUMM888)

mute.com

HHV

1x Plattenpaket

Ben Böhmer – Bloom (Peach Colored Vinyl Edition HHV Exclusive Tote Bag Bundle)

Prince Jammy – Kamikazi Dub (HHV Exclusive Lime Green Vinyl Edition)

Charli XCX – Brat (HHV Germany Exclusive Pink & Black Splatter Vinyl Edition)

Peggy Gou – I Hear You (HHV Exclusive Picture Disc Edition)

Kio Amachree – Made In Nigeria (HHV Exclusive Red Vinyl Edition)

V.A. – Shades Of Oshu (HHV Summer Of Jazz Exclusive Vinyl Edition)

hhv.de

Lapsus

1x Plattenpaket

Claraguilar – Figura (LSP38)

Seph – Séptimo Sentido (LSP39)

As One – Reflections (LPS-PS15)

Kettel & Secede – When Can (LPS-PS16)

Bedouin Ascent – Science, Art And Ritual (LPS-PS17)

lapsus.cat

Blue Hour

1x Plattenpaket

Omni – Deluxe Vinyl Edition (BLUEHOUR10YRS)

Omni VA EP 1 (BLUEHOUR026)

Omni VA EP 2 (BLUEHOUR027)

Omni VA EP 3 (BLUEHOUR28)

Blue Hour

Blue Hour

1x CD

Omni (Complete) – Double CD (BLUEHOUR10YRS)

Blue Hour

Oath

1x Plattenpaket

Blomfelt – I’m interested in apathy (OATH015)

Moonee – Sandqduest (OATH016)

Long Island Sound – Fracture (OATH017)

Tom Jarmey – Swing Through Spaces (OATH018)

Jesse Bru – Sea To Sky (OATH019)

John Beltran – Serendipia Remixes (OATH020)

oathcreations.bandcamp.com

Warp

1x Plattenpaket

Aphex Twin – Selected Ambient Works Volume II (WARPLP21R)

Mount Kimbie – The Sunset Violent (WARPLP350)

Squarepusher – Dostrotime (WARPLP366)

warp.net