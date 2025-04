Nation of Gondwana 2025: Erste Line-up-Bekanntgabe, Tickets zu gewinnen!

Letztes Jahr erschuf die Nation of Gondwana bereits die 30. Ausgabe ihrer ganz eigenen Parallelwelt. Das wohl eskapistischste Festival im deutschsprachigen Raum ruht sich darauf aber nicht aus und geht die kommende Edition vom 18. bis 20. Juli mit ungezügeltem Elan, allerdings mit ein paar Vorbemerkungen an: Alles ist dabei wie immer, aber trotzdem ein bisschen anders.

Der Vorverkauf erfährt ab dem 1. Mai eine Zäsur: Bis dahin kosten Tickets 229,90 Euro inklusive Müllpfand und Gebühr, anschließend wohl zehn bis 15 Euro mehr. Der Grund: Nur mit dem höheren Preis kann das Festival seine Produktionskosten annähernd decken. Diese werden transparent und aufgeschlüsselt öffentlich gemacht und, so der Plan, von den später entschlossenen Nachzügler:innen gedeckt. So viel zur risikoreichen finanziellen Situation, der sich die Nation of Gondwana abermals gegenüber sieht.

So prekär die Lage ist – Musik wird zum Glück auch gespielt, und zwar wie üblich Freitag, Samstag und sonntags samt Afterhour. Live-Auftritte kommen von Fadi Mohem, Soichi Terada und dem unverzichtbaren Grünefelder Frauenchor, DJ-Sets etwa von DVS1, Helena Hauff, Paquita Gordon und den Inventar-Acts Monika Kruse und Sven Dohse. Das gesamte Line-up findet ihr hier.

Ihr wollt dabei sein? Wir verlosen 1×2 Tickets! Schreibt uns bis zum 17. April eine E-Mail mit dem Betreff GROOVENATION25, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.

Wie es letztes Jahr auf der Nation of Gondwana war, lest ihr in unserem Nachbericht.

Nation of Gondwana 2025

18. bis 20. Juli

Grünefeld



Tickets: Ab 229,90€