Adam X: New Yorker Techno-Legende startet Podcast

Die Brooklyner Techno-Legende Adam X hat jetzt ihren eigenen Podcast. In Sonic Groove, benannt nach seinem Label, tritt der DJ und Producer mit anderen Künstler:innen aus der elektronischen Musik in den Dialog, um eine „Reise in den musikalischen Untergrund zu machen”, so Adam X, bürgerlich Adam Mitchell.

Bisher saßen bereits Dave Clark, Outlander, CJ Bolland und Damon Wild vor dem Mikro. In den kommenden Wochen spricht Mitchell unter anderem mit Colin Dale, Mike Banks und Monolake.

Der englischsprachige Podcast ist auf allen Podcastplattformen erhältlich sowie als Videoformat auf YouTube.

Adam X gilt als Pionier der Techno-Szene. Er ist bekannt für die Verbindung von Industrial und Techno und betreibt das Label Sonic Groove, das weltweit einflussreiche Künstler veröffentlicht.