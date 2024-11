Björk: Videoinstallation zum Artensterben in Paris

Björk kündigt eine Installation zum Artensterben an, die in Paris zu sehen ist. Mit Hilfe von Künstler Aleph und einer künstlichen Intelligenz des Pariser Musikinstitut IRCAM kreiert Björk die Rufe von vom Aussterben bedrohter und bereits ausgestorbener Tiere und verschmilzt diese mit menschlichen Stimmen. Das Stück soll Aufmerksamkeit auf das Artensterben und dessen gravierende Konsequenzen ziehen.

„Wir befinden uns in einem Notstand. Die Apokalypse ist bereits eingetreten und unser Handeln ist jetzt entscheidend“, so die Künstlerin. „Der Klang der Tierstimmen baut hoffentlich eine Klangbrücke zu den Zuhörenden auf. Die Seelen der Tiere zu unseren Lehrern, in der Magie ihrer sinnlichen Verbundenheit mit ihrer Umwelt. Ihre Geister helfen uns, unsere ursprüngliche Achtsamkeit gegenüber der Natur zurückzugewinnen”, schreibt sie weiter. Björk kündigt auch ein Programm für junge Umweltaktivist:innen an. Genauere Informationen hierzu folgen in ihrem Instagram-Kanal.

Die Arbeit ist vom 20. November bis zum 9. Dezember im Centre Pompidou Paris zu sehen. Weitere Informationen zur Ausstellung findet ihr hier (in französischer Sprache).

Die Installation wird im Rahmen eines Festivals zur Biodiversität gezeigt, an dem neben vielen weiteren Künstler:innen auch Anohni und Joakim beteiligt sind.