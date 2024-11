„Gehen um zu stehen”: Ex-Justizminister Marco Buschmann verarbeitet Ampel-Aus auf Soundcloud

Nach dem Aus der Ampel veröffentlicht Ex-Bundesjustizminister und Hobby-Produzent Marco Buschmann auf Soundcloud einen neuen Track: „Gehen um zu stehen” ist sein Abschiedssong zum Koalitionsende. Das dreieinhalbminütige Instrumental wurde bisher über 140.000 Mal angeklickt.

Neben „Wutrede”, „Giorgio geht aus” oder „Shaken Not Stirred” reiht sich „Gehen um zu stehen” in die breite Soundcloud-Kollektion von MBSounds ein. Buschmann produziert seit über zehn Jahren Musik. Die Tracks des FDP-Politikers decken von epischem Elektro-Dance bis zu atmosphärischen Filmmusiksounds viele Spielarten der elektronischen Musik ab.

Der Verarbeitungssong vereint hingegen Piano, Streichmusik, Glockenspiel und einen georgianischen Männerchor zu einem Pathosbrocken. „Manchmal muss man etwas aufgeben, das man liebt, um zu bleiben, wer man ist”, so Buschmann, der weiter ausführt: „Man muss gehen, um zu stehen.”

Auf X (ehemals Twitter) spalten sich die Meinungen in Bezug auf den Release des Politiker-Produzenten. Bundestagskollege Karl Lauterbach schreibt: „Nichts für ungut. Aber den Song werde ich sicher nicht ein zweites Mal hören…”. Der Co-Vorsitzenden der Grünen, Ricarda Lang, hingegen gefällt der Song: „Ich sitze gerade an meiner Abschiedsrede für den Parteitag nächste Woche. Und habe jetzt den perfekten Song, um mich in Stimmung zu bringen.”