„Techno und Meditation”: ARD-Doku über Pilocka Krach

In der neuen ARD-Reportage „Krach sucht Stille – Techno und Meditation” , berichtet Pilocka Krach von ihrem Weg, mit dem Stress umzugehen, den ihre Tätigkeit als DJ in der Technoszene bei ihr auslöst.

Pilocka Krach ist seit mehr als 20 Jahren als DJ und Produzentin aktiv, unter anderem beim Kater-Holzig-Label Katermukke und auf Gudrun Guts Label Monika Enterprise.

Screenshot

Die halbstündige Doku gibt einen Einblick in Krachs Leben, welches geprägt ist von Party, Reisen und oft auch Stress. Zwar erfülle sie das, erklärt die renommierte interdisziplinäre Künstlerin in dem Beitrag. Auch, weil sie neben dem Auflegen an neuer Musik arbeiten könne. Einen Ausgleich braucht sie aber auch: So macht Krach parallel zu ihrem extrovertierten Beruf als Entertainerin und Musikerin eine Ausbildung zur Meditationslehrerin.

Die Sendung gibt einen Einblick in Krachs neu gefundene Ruhe. Vor vier Jahren fand sie zur regelmäßigen Meditation, seitdem meditiere sie täglich. Diese Methode helfe, sich von Erwartungen zu lösen und ein sanfteres Leben zu führen. Musik könne dabei einen ähnlichen Zustand auslösen, sagt sie da.

Wie Pilocka Krach den starken Kontrast der lauten Technoszene mit der Ruhe der Meditation kombiniert, könnt ihr euch hier anschauen: